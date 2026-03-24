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▲鄭雨盛和模特兒出身的文佳菲遭爆有私生子後，鄭雨盛便對外表示兩人不會結婚，但會一同養育兒子。（圖／翻攝自IG@tojws、@iamchocobi）

▲張碧晨（左）瞞著華晨宇生下女兒。（圖／翻攝自微博）

▲丁國琳獨自撫養女兒。（圖／三立）

▲梁洛施替李澤楷生下3個兒子，最後分手收場。（圖／翻攝自IG@isabella.leong）

台灣第一名媛孫芸芸的長女廖思惟傳出在澳洲產子，懷孕期間，廖思惟已和孩子的爸結束關係，勇敢選擇當單親媽媽，其實演藝圈也有許多女星，在懷孕後並未和生父結婚的案例，南韓辣模文佳菲替鄭雨盛生下一子，沒想到兩人分手不說，鄭雨盛隔年娶回圈外女友；港星梁洛施替李澤楷生3子，分手時還傳出她拿18億元分手費，雙方事後發表聲明否認。南韓模特兒文佳菲2024年生下男星鄭雨盛的兒子，鄭雨盛因未婚生子一事曾陷低潮，透過親子鑑定確認孩子是他的，他也表示會承擔父親責任，但不會和文佳菲結婚，事隔一年，他與圈外女友登記結婚。中國歌手張碧晨也被爆出在美國未婚生女，生父是華晨宇，兩人在2023年對外發布聲明，表示會共同撫養孩子，但不會結婚，張碧晨坦言，華晨宇並不知道孩子的存在，當時在中國娛樂圈轟動一時，華晨宇在得知後也表示尊重，並會承擔父親該做的事情。台灣演藝圈也有這樣的案例，八點檔女星丁國琳2006年未婚生女，孩子的爸爸是第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫，雖謝昂倫曾承諾會結婚，但隨著女兒出生，兩人的感情也畫下句點，丁國琳最終獨自撫養女兒，並且再未與謝家聯繫。女星梁洛施2009年替身價千億的李嘉誠之子李澤楷生下一子，隔年再誕下雙胞胎兒子，不過2011年，梁洛施發表聲明與李澤楷分手並表示孩子會共同撫養，李澤楷也隨之發表分手聲明，並澄清第三者介入以及18億元分手費報導。