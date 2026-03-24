我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人昨（23）日在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，這場比賽的焦點本該是季中被交易至雷霆的後衛麥肯（Jared McCain）首度重返費城，但由於76人傷兵滿營，比賽早早失去懸念。儘管76人首輪新秀艾吉康（VJ Edgecombe）狂轟全場最高35分，最終雷霆仍以123：103輕取76人，送給對手一場慘敗。雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下22分，率隊贏球。76人目前的處境堪稱「費城醫院」，陣中核心球員幾乎全數因傷缺陣，包括馬克西（Tyrese Maxey，手指拉傷）、恩比德（Joel Embiid，腹斜肌拉傷）、歐布瑞（Kelly Oubre Jr.，手肘拉傷）以及布魯姆（Johni Broome，半月板撕裂）。此外，明星前鋒喬治（Paul George）因禁賽缺席，葛萊姆斯（Quentin Grimes）也因病缺陣。相較於殘缺不全的76人，雷霆展現了西區頂尖強權的深度。雖然米契爾（Ajay Mitchell）遭禁賽，但當家球星亞歷山大穩定貢獻22分，帶領球隊在半場結束時就取得22分的領先優勢。雖然球隊落敗，但76人的19歲新秀艾吉康成為全場最亮眼的球星。他全場28投14中，其中三分球15投7中（創下生涯新高），砍下35分。面對雷霆聯盟頂尖的防守體系，艾吉康展現了優異的掩護與持球進攻能力，在第四節多次試圖帶隊縮小分差。而重返費城的麥肯，全場投進兩顆三分球得到13分。當他在第一節替補上場時，費城球迷給予了熱烈的掌聲，但隨著他接連命中跳投，場內的氣氛也變得微妙。雷霆憑藉著霍姆格倫（Chet Holmgren）與哈騰史泰（Isaiah Hartenstein）在禁區的高度優勢，整場比賽都壓制著76人的內線。儘管最終輸了20分，但76人在下半場表現出極強韌性。總教練納斯（Nick Nurse）在第三節變陣，派上中鋒卓蒙德（Andre Drummond）加強高度，打出一波13-4的攻勢試圖反擊。卓蒙德此役也有三分球進帳，展現了少見的外線火力。賽後，76人的戰績來到39勝33負，仍在季後賽邊緣掙扎。好消息是，隨著艾吉康逐漸扛起進攻大旗，且明星前鋒喬治預計在下一場比賽解禁復出，76人的季後賽前景在愁雲慘霧中仍露出一絲曙光。