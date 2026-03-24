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印第安那溜馬今日在客場起亞中心（Kia Center）展現強韌鬥志，以128：126擊敗奧蘭多魔術。這場勝利對溜馬而言意義非凡，不僅終結了長達一個月、隊史最慘紀錄的16連敗，更讓陷入低迷的球隊在季末重拾信心。主力前鋒席亞康（Pascal Siakam）這一場狂砍37分，率隊止敗。而魔術新星班凱羅（Paolo Banchero）轟下39分，但無力幫助魔術取勝。溜馬今日在進攻端打出極高效率，全隊投籃命中率達54.9%，其中三分球35投16中（命中率45.7%）成為反客為主的關鍵。前鋒席亞康展現球星價值，26投13中轟下全場最高的37分，並抓下6個籃板。在關鍵讀秒時刻，他更是利用臂展送出致勝火鍋，攻防兩端都展現影響力。除了席亞康外，年輕前鋒沃克（Jarace Walker）也貢獻20分，內史密斯（Aaron Nesmith）投進5顆三分球進帳19分。控衛內姆哈德（Andrew Nembhard）則化身傳球大師，全場送出14次助攻，成功梳理球隊進攻體系，讓溜馬在整場比賽中始終保持侵略性。對於力爭東區季後賽排名的魔術而言，輸給戰績僅15勝56負的溜馬無疑是一記重擊。魔術全場大部分時間處於落後，最多曾落後達12分，儘管末節靠著班凱羅的帶動追到僅剩2分分差。比賽最後關頭，班凱羅持球強行切入禁區，在激烈的肢體接觸下出手未果，裁判並未鳴哨。班凱羅此役27投13中，砍下全隊最高的39分並外加6助攻，但他賽後對於最後時刻的「漏哨」顯得相當無奈。此外，新秀席爾瓦（Tristan da Silva）也挹注了21分，但仍難以掩蓋魔術防守端頻頻讓對手發動快攻的缺失。這場敗仗暴露出魔術在面對「必勝」比賽時的專注力問題，賽後輿論也質疑這支年輕球隊是否具備在季後賽競爭的韌性。魔術今日在防守端形同虛設，讓溜馬這支原本手感冰冷的球隊投出了近五成的外線命中率。溜馬在終結16連敗後，總算擺脫了隊史最黑暗的一頁；而魔術則必須立刻收拾心情，隨即飛往克里夫蘭，在明日對陣勁敵騎士，爭取鞏固季後賽席次的寶貴勝場。