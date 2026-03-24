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聖安東尼奧馬刺隊今（24）日客場挑戰邁阿密熱火，在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現攻守統治力的帶領下，全場一路壓制對手，終場以136：111輕鬆打爆熱火，豪取近期一波6連勝。馬刺在近23場比賽中狂拿21勝，目前穩坐西區第二，展現出強大的爭冠競爭力。本場比賽焦點在於「外星人」文班亞馬與熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）的對決。阿德巴約日前才剛對陣巫師時狂轟現役最狂的83分，但今日面對文班亞馬卻踢到鐵板。阿德巴約全場雖進帳18分，但17投僅5中，效率超低。反觀文班亞馬，全場貢獻26分、14籃板、4助攻，更送出5記阻攻。此役過後，文班亞馬正式達成生涯600次阻攻的里程碑，成為馬刺隊史第5人。更令人驚嘆的是，他在生涯前175場比賽便達成「4000分、600阻攻」的壯舉，歷史上僅有羅賓森（David Robinson）曾達成此紀錄。除了文班亞馬扛起禁區守護神，馬刺外線戰力同樣驚人。卡斯爾（Stephon Castle）今日表現極具侵略性，僅出賽23分鐘便交出19分、7籃板、6助攻及2抄截的全能成績單。在他的帶動下，馬刺全隊共有6人得分上雙，包含哈珀（Dylan Harper）替補出發飆進21分，強森（Keldon Johnson）也有21分演出。馬刺從首節就建立領先優勢，上半場結束已取得76：58的 18 分領先。第三節更是一度將分差擴大至30分以上，讓第四節早早進入垃圾時間，熱火主場球迷只能眼睜睜看著馬刺的連勝神話延續。相較於馬刺的春風得意，熱火隊近期陷入嚴峻低潮。在阿德巴約創下83分紀錄後，球隊戰績反而出現斷崖式下滑，今日輸球後吞下5連敗，排名直接掉進東區附加賽區。此役希羅（Tyler Herro）僅貢獻18分，鮑威爾（Norman Powell）則有21分進帳，但還是無法彌補防守端的巨大漏洞。熱火將獲得一天的休兵日，隨後要在3天內與克里夫蘭騎士進行二連戰。在哈登（James Harden）加盟後，騎士戰力大幅提升，熱火若無法及時調整，連敗陰霾恐將持續擴大。