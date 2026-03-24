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洛杉磯湖人今（24）日作客底特律挑戰東區榜首活塞，在一度落後16分的情況下發動猛烈反撲，可惜最終功虧一簣。隨著唐西奇（Luka Doncic）最後一擊「追平三分彈」框而出，湖人以110：113不敵活塞，憾止近期的一波9連勝。賽後，唐西奇的選擇與球隊的傷兵問題成為各界議論焦點。比賽讀秒階段，湖人落後3分，最後一波進攻球權交到了唐西奇手中。面對活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）的換防，唐西奇選擇單挑對手並在三分外線一大步的距離做出轉身後後仰的做高難度出手，可惜球未命中，未能將比賽拖入延長。此舉引發知名評論員貝勒斯（Skip Bayless）在社群媒體上開砲，他質疑唐西奇關鍵時刻的處理球選擇：「唐西奇投了今晚最關鍵的一球——而不是里夫斯（Austin Reaves）——結果他沒投進。MVP？？？MVP？？？MVP？？？」雖然作為當家球星，唐西奇當時選擇自己扛下追平責任沒什麼問題，但湖人或許可以找出更好的處理。他此役手感欠佳，全場29投僅11中，雖然攻下32分、7籃板、6助攻，但在高強度的防守與體力透支下，最後關頭的處理顯得有些力不從心。湖人主帥瑞迪克在賽後採訪中，開門見山地指出了球隊此役打得辛苦的主因。他認為陣中防守大將史馬特（Marcus Smart）的缺陣，讓球隊在控球與防守端都陷入困境。「今天我們沒有斯馬特，我們真的很需要他的控球能力，」瑞迪克表示：「今晚斯馬特缺陣是湖人輸球的關鍵因素。」本季場均貢獻9.5分、2.8助攻的斯馬特，雖然數據不算亮眼，但他提供的防守硬度與組織穩定感，在面對東區第1的活塞時顯得尤為重要。即將滿42歲的詹姆斯（LeBron James）今日出戰39分鐘，全場10投4中，低調繳出12分、9籃板、10助攻的「準大三元」數據。儘管上半場一分未得，但瑞迪克力挺詹姆斯的表現：「他打了一場非常無私的比賽，沒有只著眼得分，而是做出正確選擇，拿到了10次助攻。」湖人輸球的另一大因素是「兵困馬乏」。這場比賽是湖人連續6個客場中的第5場，加上八村壘與史馬特雙雙缺席，讓湖人在銜接段被活塞打出單節42分的攻勢。活塞奇兵詹金斯（Quenton Jackson）轟下30分，成功頂替了受傷的頭號球星康寧漢（Cade Cunningham），成為終結湖人連勝的關鍵。湖人目前以46勝25負穩居西區第3位，雖然無緣10連勝，但球隊整體狀態仍處於高水位。下一場比賽，湖人將前往印第安納對陣剛終結16連敗的步行者，這也將是這趟漫長客場之旅的最後一站。