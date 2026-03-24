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洛杉磯湖人今（24）日在客場以110：113惜敗底特律活塞，遺憾終結9連勝。在這場激烈的對決中，即將年滿42歲的超級巨星詹姆斯（LeBron James）展現了極致的「綠葉模式」，上半場竟然1分未得，全場僅出手10次。賽後，詹姆斯親自回應了關於角色轉變與出手減少的熱議，強調這是一切為了贏球。詹姆斯此役出戰38分鐘，雖然全場僅10投4中，攻下12分9籃板10助攻的「準大三元」數據，但他上半場在進攻端幾乎完全隱身，一分未得的表現引發球迷關注。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）掌握大量球權的新體系下，詹姆斯顯然已接受了進攻端第三順位的定位。對此，詹姆斯在賽後受訪時顯得十分平靜：「這就是我為球隊所要承擔的角色。為了贏下比賽，我必須扮演好這個角色，比賽就是這樣。」他強調，比起個人得分，他更看重如何透過正確的選擇來幫助球隊。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也對詹姆斯的表現給予高度評價，認為這並非進攻慾望低落，而是高度戰略化的選擇。瑞迪克表示：「我覺得他打了一場非常無私的比賽。我們為他設計了一些戰術，但他做得非常好，沒有只想著得分，而是做出正確選擇，最終拿到了10次助攻。」瑞迪克同時指出，球隊今日落敗的主因在於健康問題。他感嘆斯馬特（Marcus Smart）與八村壘的缺陣對輪換打擊沉重，並稱讚傷癒回歸的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在限時上場內表現出色。儘管9連勝遭到終結，詹姆斯對球隊近期展現的韌性感到滿意。他分析指出，近期多場比賽無論領先或落後，湖人都能保持堅韌的心態實現逆轉，即便今日在長途跋涉的客場之旅中面對東區第1的強敵，仍能在最後關頭將比分縮小至1分，這正是球隊心理素質提升的證明。湖人將在明日迎來這趟「六連客」的最後一場比賽，對手是印第安那步行者。詹姆斯表示：「這是客場之旅的最後一場，我知道大家都想回家了，但我們還有比賽要打，我們會做好準備。」