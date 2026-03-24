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金州勇士今（24）日作客挑戰達拉斯獨行俠，這場比賽對正處於附加賽邊緣的勇士至關重要。賽前，總教練柯爾（Steve Kerr）在接受採訪時，針對球隊靈魂人物柯瑞（Stephen Curry）的傷勢與球隊近期的變革發表了深刻見解。目前勇士穩居西區第10名，對於爭奪季後賽席次的現況，柯爾顯得十分坦然：「我們不是在『追逐』名次，我們現在就是一支附加賽球隊，事實就是如此。」他強調，目前的唯一目標就是爭取進入季後賽，這對38歲的柯瑞來說意義重大，因為職業生涯剩餘的機會已在倒數。然而，柯爾也劃下底線，雖然柯瑞極度渴望重返賽場，但球隊絕不會躁進，「如果有任何影響到下個賽季的風險，他就不會上場。這其實很簡單。」目前球團對柯瑞的右膝傷勢（跑者膝）採取最謹慎的態度，預計回到主場後才會進行最終評估。當被問及球隊在失去柯瑞後的表現時，柯爾語出驚人地提到球隊必須變得「更高效」。他解釋，缺少柯瑞對勇士的影響是「翻天覆地的」，因為過去柯瑞在場時，即便全隊手感不佳，他也能憑藉個人能力解決問題，這在某種程度上掩蓋了球隊的失誤與低效。「現在我們需要打得更加高效。我們必須盡量做到零失誤，或者極大程度地限制失誤，才能在接下來的賽程中給自己留下一線生機。」柯爾的話中透露出，雖然柯瑞缺陣讓進攻端失去爆發力，但卻逼迫其餘球員必須在執行戰術上達到近乎完美的「零失誤」，才能維持競爭力。柯爾表示，這段時間他在不斷提醒球員建立良好的習慣與基礎，「當我們重新迎回健康的球員時，這些鞏固好的基本功將會成為強大火力的最佳支柱。」勇士能否在柯瑞缺陣期間守住附加賽門檻，並在季後賽前夕迎來完全體，將是本賽季最後的轉折點。