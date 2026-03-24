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士林地院前庭長蔡明宏遭爆料性騷、猥褻女下屬一案，二審判決今（24日）出爐。高等法院認定其犯行明確，且犯後始終否認、態度不佳，又具法官身分卻未能自制，認有加重其刑之必要，改判應執行有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。2023年6月，司法院內網「法官論壇」出現署名「妳不孤單」的貼文，一名年輕女法官指控，2022年11月15日中午，蔡明宏以關心工作為由，開車載她上陽明山用餐，卻在返程途中刻意繞路，將車輛駛入中湖戰備道附近偏僻巷弄，隨後藉故停車，對她進行多次令人不適的性騷擾行為。貼文直言「不只一輪的噁心騷擾」，引發法界譁然。女法官更是懇求士院重視此事件，切勿輕輕帶過。事件曝光後，蔡明宏遭緊急調整職務，並送交法官評鑑委員會調查。法評會最終決議建議撤職，並移送職務法庭議處；士林地檢署也同步展開偵辦，進一步追出更早的舊案。檢方查出，蔡明宏早在2007年間，就曾以類似手法帶一名女書記官上陽明山，過程中不僅從後方環抱，甚至將頭部貼近女方胸部吸吮，女書記官當場制止，蔡仍要求「再5分鐘就好」。女方驚嚇之下衣衫不整逃離車輛，但在其怒視壓力下又被迫返回車內，最終由蔡開車送回住處。檢方據此認定，蔡明宏分別涉及猥褻及性騷擾行為，對兩起案件一併提起公訴。一審台北地方法院審理後，認定蔡明宏犯2罪，分別就猥褻女書記官判處1年6月徒刑、性騷擾女法官判處1年，合併應執行有期徒刑2年2月。案件上訴後進入二審。高院審理期間採不公開審理，蔡明宏在庭上仍全盤否認，強調「絕無對告訴人為任何猥褻行為」，並指一審忽視對其有利證據，採信指述存在瑕疵，判決顯失公平。然而合議庭審酌相關證據後，未採納其說法，反認其犯後態度不佳，且身為法官更應嚴守分際，卻利用職務權勢侵害他人，最終決定加重刑度。此外，司法院調查過程中另發現，2004年至2010年間，士林地院內尚有3名女性工作人員指稱曾遭蔡明宏性騷擾，相關部分已移送監察院調查，檢方也另案偵辦中，使整起案件風暴持續擴大。