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休士頓火箭今（24）日在客場展開四連戰首戰，面對戰績欠佳的芝加哥公牛，竟意外陷入苦戰並以124：132敗北。此役過後，火箭戰績下滑至43勝28負，排名重摔至西區第6。賽後，火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）對球隊面對弱旅時的輕敵心態感到極度憤怒，甚至在受訪時飆髒話痛批。針對這場難堪的失利，當記者問到面對戰績糟糕的球隊時會給球員什麼訊息，烏度卡毫不留情地吐出重話：「別再心態散漫（Stop bullsh*ting）。」烏度卡進一步解釋，他認為球隊今天「不尊重比賽」，具體表現就是不尊重對手。他指出：「你看戰績、看對手陣容年輕，就放鬆了準備，讓他們打出信心。這樣的狀況在聯盟很常見，我們今晚就是受害者。我們必須從開場就打出後三節那種強度，而不是等到落後才追趕。」火箭前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今日表現依舊神勇，出戰40分鐘，23投15中、包含5顆三分球，轟下全場最高的40分，外加7籃板與5助攻。雖然杜蘭特與中鋒申京（Alperen Sengun）在進攻端火力全開，但火箭的防守端卻形同虛設，讓正處於重建期的公牛隊全場狂砍132分。火箭記者懷特（Chris A. White）對此表示，雖然球迷總抱怨進攻，但防守下滑才是真實現狀：「面對擺爛的公牛竟丟了132分。如果防守跟不上，這些得分就毫無意義。」火箭記者布拉多（Bradeaux）賽後列舉了火箭本季的敗仗紀錄，指出球隊頻繁輸給戰績末段班的隊伍，包括兩度輸給國王（9勝30負）、輸給鵜鶘（9勝32負）以及爵士（13勝25負）等，這場敗給公牛的比賽堪稱火箭本季「遇弱則弱」的縮影。不過，另一名評論員威爾（Wil）則持不同看法，他認為公牛隊今日手感熱得不科學，連理查茲（Nick Richards）與米勒（Leonard Miller）都投進了三分球。他強調火箭真正的頑疾在於自己投不進空檔三分，這才是整個賽季都在掙扎的核心問題。火箭目前排名下滑至西區第6，身後的競爭對手步步逼近。接下來火箭將連續在客場面對明尼蘇達灰狼、曼斐斯灰熊與紐奧良鵜鶘，若無法及時修正「遇弱則輕敵」的心態，季後賽的排位形勢將更趨嚴峻。