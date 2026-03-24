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證交所今（24）日宣布，正式攜手台經院、資策會正式建構前瞻產業研究報告平台，證交所總經理李愛玲表示，希望透過與台經院及資策會的共同合作，提供投資人第一手產業資訊，尤其針對創新板14項前瞻產業，讓投資人在進行投資決策時了解產業變化，致勝資本市場。證交所今日舉行前瞻產業研究與創新板企業洞察合作儀式，李愛玲指出，證交所透過台經院及資策會共同合作，讓更多投資人了解前瞻產業在國內外供應鏈的變化及狀況，此次合作針對創新板的14項前瞻產業，包括半導體、AI、低軌衛星、軍工產業，以及大健康和智慧養老。她直言，近年對等關稅，亦或是今年戰爭等因素的影響，台灣產業已經不能置身事外，因此，投資人有必要了解國內、國際整個產業供應鏈的狀況，且要更即時、更客觀、更完整的資訊，讓投資人參考。李愛玲表示，這次要協助創新板公司提升資訊透明度，而未來每個月證交所都會提供至少3到5成的產業資訊給投資人，「讓大家能了解到這些研究意見都有提供給政府，也讓更多投資人能夠來善用。」資策會產業情報研究所所長洪春暉則形容，資策會長期就是擔任書僮的角色，除了收集產業情報，更期待的是運用團隊在多年累積的這些能量，進一步擴散到資本市場的關鍵領域中。因此，他強調，首先，要協助投資人更多、更清楚的了解台灣企業在全球產業中的核心價值，另一方面，也要把研究成果轉化成投資決策。透過這樣的合作，洪春暉表示，期望建構一個健全且具前瞻性的資本市場環境，也期望資策會的產業洞察能夠對接資本市場，建構一個「創新者有資源、投資者有信心」的良性循環。李愛玲指出，後續產業相關研究資訊，都可以在證交所官網，以及臺灣指數公司的iR Edge平臺，以及台經院相關網站上查詢到。