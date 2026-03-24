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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平持續為新賽季熱身！在今日對戰老東家洛杉磯天使的熱身賽中，大谷翔平再次展現精湛的打擊手感，敲出直擊全壘打牆的長打後提早退場。而最令球迷期待的消息是，道奇球團已確認大谷將於台灣時間迎來今年春訓首次「二刀流」同場出賽，為開季進入最後衝刺。此役大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分領軍出擊。首打席雖擊成滾地球出局，但第3局再度對決天使左投德特梅爾斯（Reid Detmers）時，大谷展現了驚人的擊球初速。他鎖定一顆外角滑球猛力一揮，球以時速的高速直奔左中間方向，最終形成一支差點出牆的二壘安打。有趣的是，在該打席過程中還發生一段小插曲：面對一顆捕手漏接的彈地球，大谷在打擊區順手接住球並遞還給捕手，超強反應與逗趣的一幕引發全場歡呼，成為社群熱議話題。大谷隨後在第4局被換下場休息，總計今日2打數1安打，連續兩場比賽都有長打演出。隨著開季腳步臨近，大谷翔平的調整節奏也進入「完全體」模式。雖然今年因為參加世界棒球經典賽（WBC）較晚返隊，至今僅以打者身分出賽4場（打擊率 .273），但總教練羅伯斯（Dave Roberts）已正式宣布，大谷將在台灣時間對陣天使的比賽中，首度以「投手大谷」兼「打者翔平」的身分同時登場。這不僅是大谷今年春訓的第一場二刀流秀，預計也是他開季前最後一次實戰登板調整。根據球隊規劃，大谷接下來將在台灣時間（美國時間3月31日）正式於例行賽對戰守護者隊時擔任先發投手。在今日的比賽中，道奇隊打線也展現韌性。除了大谷的長打，赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出陽春砲，羅哈斯（Miguel Rojas）隨後也補上一記兩分彈，一度將比分拉近，展現出豪華打線的深度與威力。