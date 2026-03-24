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金州勇士今日展開德州客場之旅，挑戰由新科狀元庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）領軍的達拉斯獨行俠。儘管頭號球星柯瑞（Stephen Curry）依舊因傷缺陣，但勇士開賽打出強大韌性，在剛加盟的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）禁區統治力帶領下，首節一度取得雙位數領先。然而，比賽中段勇士陷入失誤泥沼遭反超，雙方鏖戰至第四節最後一刻，甚至出現「裁判擋人」造成走步的罕見烏龍，最終兩隊難分軒輊，攜手進入延長賽。勇士在延長賽靠著八人得分上雙的團隊火力，最終以帶走勝利，但陣中砍分大將穆迪（Moses Moody）的重傷下場，也為這場客場勝仗蒙上陰影。比賽鳴哨後，勇士反客為主，靠著波爾辛吉斯在禁區的威懾力，加上團隊流暢的傳導，首節中段一度打出一波進攻高潮，領先優勢來到將近雙位數。不過，獨行俠在第一節末段靠著板凳火力的支援迅速止血，連續追分縮小差距。首節結束，勇士僅以34：31帶著3分微幅領先進入次節。進入第二節後，戰況急轉直下。勇士在進攻端突然失去準心，且失誤次數異常飆高，多次遭獨行俠抄截後發動快攻。獨行俠在弗拉格的帶領下，外線火力全面復甦，單節打出驚人的42：29攻勢，瞬間反超並拉開分差，半場結束以73：63暫時領先勇士10分。易籃後，勇士找回進攻節奏，波爾辛吉斯展現全能身手，多次在內線強攻並分球給外圍空檔。勇士單節回敬35：25的猛烈反撲，不僅成功填平上半場留下的10分黑洞，更在第三節結束時將比分追成98：98平手，雙方重回起跑線。進入關鍵第四節，兩隊陷入白熱化的拉鋸戰，分差始終維持在一次球權內。鏖戰到比賽最後一分鐘，雙方依然戰成平手。然而，關鍵時刻場上卻出現罕見的混亂局面，兩隊接連發生要命失誤，最戲劇性的一幕發生在比賽倒數階段，獨行俠快攻時，裁判竟意外擋住傳球路線，導致球員接球節奏大亂，演變成走步違例的「大烏龍」，讓全場觀眾與教練團一片錯愕。儘管如此，獨行俠仍握有最後一擊的機會，馬歇爾（Naji Marshall）獲得大空檔三分出手機會，可惜球彈框而出，最終雙方在正規時間結束時難分勝負，比賽正式進入延長賽。延長賽開局，獨行俠進攻突然斷電手感極其冰冷，勇士趁勢由波爾辛吉斯與穆迪內外夾攻，打出一波7：0的致命攻勢。儘管獨行俠隨後靠著克里斯蒂（Max Christie）連得5分試圖重回比賽，但始終無法將分差縮小至一個球權內。然而，勇士在獲勝前夕卻傳出極大不利消息。全場表現最優異、轟下全隊最高的穆迪，在一次抄球快攻後，膝蓋出現重大傷勢倒地不起，隨後被隊友攙扶下場。這對傷兵營已人滿為患的勇士來說，無疑是雪上加霜。此役勇士全民皆兵，共有，除穆迪外，波爾辛吉斯也挹注；獨行俠則以弗拉格狂炸為全場最高。勇士最終在悲喜交加的氛圍中以137：131贏球，希望能將這場拚盡全力的勝利獻給意外傷退的穆迪。