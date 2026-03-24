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金州勇士近期傷兵不斷，今（24）日在隊上達拉斯獨行俠的比賽中，主力前鋒穆迪（Moses Moody）又在延長賽中受傷退場，並且被擔架給抬出場，傷勢似乎相當嚴重。除了穆迪之外，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）和「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也都因傷未能出賽。穆迪這一場比賽打得相當出色，20投8中，得到23分，另有3籃板3助攻3抄截和2阻攻，也是勇士在延長賽可以領先的功臣。穆迪上一次出賽是在3月初對上洛杉磯快艇的比賽，他得到10分。在此役延長賽最後階段，穆迪防守獨行俠主將弗拉格（Cooper Flagg），將對方運球給抄走，並且打算快攻上籃，但在空中突然掉球，隨後露出痛苦神情，疑似受傷。根據ESPN記者Anthony Slater的報導，穆迪是在延長賽尾聲的一次快攻灌籃中，起跳支撐時在完全沒有肢體接觸的情況下，左膝疑似發生嚴重扭傷。穆迪當場倒地無法行走，最終必須動用擔架才能離開球場。這對近期表現極其出色、且才剛從傷兵名單回歸的穆迪與勇士隊而言，無疑是沉重的打擊。根據記者Brett Siegel報導，「在穆迪接受治療期間，兩隊都難過落淚，球館一片寂靜。穆迪的左膝腿部傷勢看起來非常嚴重。為這位勇士隊的側翼球員祈禱。」看到穆迪受傷，勇士場上球員都露出凝重神色，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）將手搭在別人身上，難以置信這殘酷畫面；柯瑞也雙方抱在頭後，為小老弟的傷勢感到擔憂，格林（Draymond Green）則是上前慰問，用手搭上其肩，做出安慰。