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▲穆迪在一次無人防守的快攻起跳準備灌籃時，左腳支撐點出現恐怖位移。（圖／翻攝自NBC轉播畫面）

金州勇士今日在客場與達拉斯獨行俠激戰至延長賽，最終以137：131艱難取勝，完成2勝4敗的客場之旅。然而，這場勝利卻被一次極其慘烈的傷病意外所掩蓋。勇士側翼大將穆迪（Moses Moody）在延長賽尾聲的一次快攻灌籃中，左膝在無接觸的情況下發生嚴重變形，驚悚的受傷畫面讓全場陷入死寂，隨後被擔架抬離球場。根據現場畫面與ESPN記者史雷特（Anthony Slater）的報導，延長賽最後一分鐘，穆迪在一次無人防守的快攻起跳準備灌籃時，左腳支撐點出現恐怖位移。從慢動作與近距照看，穆迪的左膝骨骼呈不自然地突出，膝蓋內側出現暗紅色瘀血且完全變形，場面怵目驚心。這一幕讓無數老球迷聯想起昔日勇士老將李文斯頓（Shaun Livingston）以及湯普森（Klay Thompson）當年的毀滅性膝傷。穆迪受傷後痛苦地蜷縮在籃下，雙手緊抱膝蓋。格林（Draymond Green）第一時間上前擁抱安慰，而人在替補席的核心球星柯瑞（Stephen Curry）則無奈地雙手抱頭，神情充滿憂慮。更令勇士球迷心碎的是，這僅是23歲的穆迪因手腕傷勢連續缺陣10場後的復出首戰。他在受傷前表現極其優異，全場攻下23分、3籃板、3助攻、3抄截與2阻攻，防守端更在受傷前幾分鐘才剛抄截了狀元郎旗艦佛拉格（Cooper Flagg）的球。賽後，勇士隨隊記者弗里戴爾（Nick Friedell）在社群平台X（原推特）透露：「柯瑞與幾名勇士隊員目前正守在診察室門口，等待穆迪的初步檢查結果。」本季穆迪打出生涯年，場均貢獻11.9分並投出40.2%的三分命中率，是勇士陣中淨效率值（Net Rating）第三高的球員。隨著明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）已因傷報銷，穆迪的倒下無疑重創了勇士的季後賽希望。專業評論指出，在失去巴特勒與穆迪這兩名核心側翼防守者後，即便柯瑞能及時從膝傷中復出，勇士也難以在競爭激烈的附加賽或季後賽走得更遠。總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在今夏恐怕得提前面對核心陣容老化與傷病導致的重組課題。