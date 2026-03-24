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達拉斯獨行俠今（24）日在主場對陣金州勇士的關鍵之戰中，以131：137於延長賽惜敗，這場失利正式宣告獨行俠無緣本賽季的季後賽與附加賽。這也是達拉斯連續第二個賽季被擋在季後賽門外，近4年內3度缺席，對於擁有狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）的球隊而言，無疑是個沈重的打擊。達拉斯目前的處境顯得相當諷刺。就在短短兩年前，這支球隊還曾一路殺進NBA總決賽，展現出唐西奇帶隊的恐怖宰制力。然而，為了追求「即戰力」而進行的一系列人事異動，包括本季早早將明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）以清理薪資空間為由交易至巫師，也能看出管理層已經默認獨行俠將步入重建時期。最令球隊重創的是二當家厄文（Kyrie Irving）的傷勢。原本預期只缺席季初賽程的他，因ACL傷勢復原不如預期，最終在全明星賽後正式宣布整季報銷，讓獨行俠在漫長的例行賽中僅能靠狀元郎弗拉格苦撐，最終仍難敵陣容深度不足的現實。戰績慘澹的獨行俠本季唯一的亮點莫過於超級新人弗拉格（Cooper Flagg）。身為狀元的他，本季展現出超越年齡的成熟度，目前正與前杜克大學室友克努佩爾（Kon Knueppel）激戰新人王獎項。在正式確定無緣季後賽後，獨行俠剩餘10場比賽的戰術目標將轉向「擺爛」。目前獨行俠戰績排名聯盟倒數第六，正全力追趕前方還領先2場的爵士隊，希望能爭取更高順位的選秀權。在三月瘋（March Madness）火熱開打之際，獨行俠球探已將目光鎖定布瑟（Cameron Boozer）與菲倫（Labaron Philon）等頂尖高中新秀，盼能為弗拉格找來最強的輔助。相較於達拉斯的失意，西區戰局已趨於明朗。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆與怪物新人文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺已率先搶下季後賽門票。而今日擊敗獨行俠的勇士隊，則在缺少柯瑞的情況下展現韌性，持續在附加賽區邊緣掙扎。東區部分，僅有重建大成功的活塞取得季後賽門票，排名第2的塞爾提克與第3的尼克則持續糾纏，雙方都有可能拿下第2張季後賽門票。根據NBA官方規劃，例行賽結束後，緊接著附加賽將在4月15日開打，由各區第7至10名爭奪最後席次。而正式的季後賽則將於4月19日全面開打，16支球隊將角逐6月份舉行的總冠軍金盃。NBA季後賽最終將由東西區各8支球隊進行七戰四勝制的系列賽。然而，由於「附加賽」制度，分區排名第7至第10名的球隊必須透過額外的賽事爭奪最後兩張門票。若兩隊戰績相同，NBA將依序啟動分區冠軍優先、對戰勝率、分區內勝率、對分區內季後賽球隊勝率等重重標準來決定最終種子順位。隨著例行賽進入倒數三週，每一場比賽都可能決定球隊是直接晉級，還是必須在殘酷的附加賽中求生。