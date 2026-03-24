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金州勇士前鋒穆迪（Moses Moody）在今（24）日對陣獨行俠的延長賽中，於一次無接觸的快攻起跳中遭逢嚴重的左膝傷勢。儘管勇士最終以137：131贏球，但穆迪被擔架抬出場的畫面讓全隊陷入憂慮。針對穆迪膝蓋不自然變形的驚悚瞬間，著名骨科專家潘迪亞（Nirav Pandya）醫生第一時間在社群平台提供專業分析，指出穆迪的傷勢可能涉及多條韌帶。加州大學舊金山分校（UCSF）骨科手術教授、小兒運動醫學主任潘迪亞（Nirav Pandya）醫生透過比賽畫面指出，穆迪左膝最令人擔心的跡象在於髕骨（Kneecap）位置的明顯異常。潘迪亞醫生分析道：「當你看到髕骨不在正確位置時，必須擔心以下幾種情況：髕骨腱斷裂、髕骨脫位，或者是更嚴重的全面性膝關節脫位（涉及多條韌帶損傷）。」他進一步解釋，根據靜止影像觀察，穆迪的髕骨相對於股骨的位置出現偏移：「通常髕骨脫位會向外側（側邊）移動；若是髕骨腱斷裂，髕骨則會向上移。由於這類傷勢常伴隨其他韌帶受損，因此接下來的核磁共振（MRI）檢查將是判定傷情的關鍵。」穆迪此役表現神勇，全場攻下23分、3籃板、3助攻，且這僅是他因手腕傷勢缺陣10場後的復出首戰。受傷瞬間，勇士板凳席球員表情驚恐，醫護人員第一時間衝上前用毛巾蓋住他的膝蓋以遮擋驚悚畫面。勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽後神色凝重地表示：「我們還不知道具體傷情，但他正接受X光檢查，那球看起來真的很糟糕。」賽後有記者目擊穆迪穿戴護具並拄著拐杖，在休息室內移動極為緩慢。這場勝利雖然終結了勇士的3連敗，並將獨行俠淘汰出季後賽競爭行列，但代價極其慘重。目前勇士戰績34勝38負，暫居西區第10位。在例行賽僅剩10場的情況下，失去這名場均11.9分、3.3籃板且身兼防守重任的五年級側翼，對勇士衝擊附加賽的佈局將產生毀滅性的影響。