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許多人以為新世代投資理財就是勇猛衝進衝出，然而，實際情況可能巔覆大家的刻板印象！根據基富通證券統計，平台上的Z世代（30歲以下）族群中，高達84%採取定期定額，僅56%有單筆投入，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資，理財觀念與市場老手一樣成熟。隨著數位科技導入金融服務中，不僅讓理財型態從遙遠的實體臨櫃轉向近在眼前的手機APP，資金門檻與交易費用成本也大幅降低。以基富通為例，近年來善用金融科技，讓民眾每月1000元起即可開啟理財大門，而且買賣通通0手續費，吸引越來越多人參與。尤其是年輕族群活躍度相當高，根據基富通統計，近三年新增客戶數當中，通稱「Z世代」的30歲以下投資人，佔比達三成，與Y世代（31至45歲）、X世代（46至60歲）相當。不過，如果你以為這些新世代投資人都喜歡進進出出的短期頻繁交易，那可就大錯特錯！基富通指出，平台上的Z世代投資人，有84%採取定期定額理財，至於單筆投資比例只有56%，顯示新世代投資人更加重視長期紀律投資。如果與年齡層較高的族群比較，Y世代的定期定額、單筆投資人數比例各為82%、61%，X世代為88%與58%，進一步凸顯年輕族群理財觀念成熟。在基金類型方面，Z世代更偏好股票型基金，佔比達85%，其次是平衡型，佔比37%。而Y世代與X世代同樣偏重股票型基金，但是比例略低，各為79%和80%，同時另有5到6成的人會投資平衡型基金、接近3成的人投資債券型基金。基富通董事長林丙輝表示，Z世代以成長型的股票型資產為核心，反映對於加速累積財富的渴望，但是策略上主要透過定期定額，沒有過於躁進。值得一提的是，Z世代大多是社會新鮮人，薪水或許不高，仍願意每個月從薪水中提撥一小部分長期投資，充分展現個人理財規劃的耐心和決心。正如股神巴菲特說過：「股市是把錢從『沒有耐心的人』轉移到『有耐心的人』的工具。」林丙輝認為，理財也是這麼一回事，不要因為市場漲跌就情緒化操作，而要把握長期、紀律的原則，定期定額循環漸進投入，透過時間複利效果，小錢也有機會累積出一筆可觀的財富。