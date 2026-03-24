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▲勇士在延長賽以137：131險勝獨行俠，但復出首戰狂砍23分的穆迪(圖)卻遭遇嚴重膝蓋傷勢退場，讓勝利蒙上陰影。（圖／美聯社／達志影像）

▲獨行俠在吞下這場敗仗後，正式宣告無緣季後賽，這意味著離隊的明星射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）只能提早放暑假。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在客場以137：131驚險擊退達拉斯獨行俠，結束了這趟艱難的客場之旅，但這場勝利卻沒有帶來任何喜悅。當我們看著擔架將傷重變形的穆迪（Moses Moody）推出球場，再看著吞下本季第48敗、正式無緣季後賽的昔日王朝功臣湯普森（Klay Thompson），一個殘酷的現實已經擺在眼前：屬於勇士的那個輝煌時代，真的已經拉下帷幕。這場比賽穆迪打出了極佳的表現，全場20投8中，貢獻23分3籃板3助攻3抄截與2阻攻。在延長賽最後一分鐘，他成功抄走獨行俠主將弗拉格（Cooper Flagg）的球準備快攻灌籃，卻在無對抗的情況下起跳倒地。從轉播畫面清晰可見，他的左膝骨骼不自然突出且完全變形，膝蓋內側伴隨暗紅瘀血，畫面怵目驚心。看著穆迪痛苦蜷縮在籃下、雙手緊抱膝蓋的身影，許多人腦海中立刻浮現了李文斯頓（Shaun Livingston）與湯普森過去遭遇毀滅性膝傷的悲慘畫面。才剛從手腕傷勢復出的穆迪，本季打出生涯最佳表現（場均11.9分，三分命中率40.2%），更是陣中外圍防守的絕對核心。隨著巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷，如今穆迪也遭遇重創，勇士側翼的攻防戰力已全面崩盤，本季衝擊附加賽的最後一絲希望也隨之幻滅。這場比賽的另一個隱喻，是勇士親手終結了昔日王朝核心的賽季。獨行俠在吞下這場敗仗後，正式宣告無緣季後賽，這意味著離隊的明星射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）只能提早放暑假。勇士雖然贏了比賽，卻賠上了年輕核心的健康；而曾經的功臣在另一支球隊也面臨無力回天的掙扎。這充滿戲劇性與悲劇色彩的夜晚，無疑是勇士王朝正式落幕的最終註解。在側翼徹底折損的情況下，柯瑞的回歸時程也被迫蒙上陰影。因膝傷已缺陣21場的柯瑞，原本有望在近期的訓練中進行5對5對抗，但球團最終選擇推遲他的下一步復健計畫。數據不會說謊，勇士在柯瑞缺陣期間僅取得6勝15敗的慘淡戰績，進攻效率值跌至聯盟倒數第六（111.3）。即便柯瑞未來幾天能順利復出，面對殘破不堪的陣容，這位兩屆MVP恐怕也難以憑一己之力填補巴特勒與穆迪留下的巨大空缺。在傷兵滿營的愁雲慘霧中，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）還必須解決替補中鋒的合約問題。尤特塞文（Omer Yurtseven）的10天短約即將到期，他在這段期間場均僅繳出3.2分與3.2籃板，表現中規中矩。然而，考量到波斯特（Quinten Post）與霍福德（Al Horford）皆有傷在身，陣中僅剩具有傷病史的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）一名純中鋒，勇士極度需要內線深度。儘管市場上還有如巴錫（Charles Bassey）或博爾登（Marques Bolden）等曾在發展聯盟大殺四方的潛在人選，但球團高機率會選擇給予尤特塞文第二份10天合約，期望他能隨著熟悉體系而漸入佳境。只是，對於目前以33勝38敗排在西區第10的勇士而言，這類板凳末端的補強，已難以改變球隊日薄西山的整體格局。