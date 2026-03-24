東南亞外送龍頭 Grab昨（23）日宣布以6億美元現金（約新台幣192億元）收購台灣 foodpanda，收購最快預計2026下半年完成，明年就有機會在台灣看到！對此，台灣foodpanda 今（24）日也對付費會員發出通知信，強調foodpanda 所提供的各項服務以及會員權益，在交易完成前不受影響，待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。
粉紅熊貓即將變身綠色 Grab：會員權益 3 秒鐘看懂
foodpanda今（24）日針對會員發出通知信，強調在交易完成前，foodpanda 所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。
foodpanda也補充，會員權益不會因這項交易協議而有改變，您可以持續享有原有會員福利與優惠折扣。既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。
foodpanda最後也強調，待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。在此過程中，服務將不會中斷，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。
foodpanda發送給台灣會員信完整內容如下：
foodpanda的母公司 Delivery Hero 已與 Grab 達成協議，規劃將 foodpanda 在台灣的外送平台業務轉由 Grab 經營。
此筆交易目前仍需經過主管機關審查核准，預計在 2026 年下半年完成。在交易正式完成之前，foodpanda 在台灣的服務都將維持正常運作，您的會員權益及使用體驗不會受到這項協議影響，請您放心。
foodpanda 已深耕台灣市場超過13年，為數百萬用戶提供優質且便利的外送服務，我們與在地用戶、合作店家與外送夥伴，共同打造一個穩健且值得信賴的平台。
作為外送產業領導品牌，foodpanda 始終是用戶、商家與外送夥伴的首選。這項交易協議，是由 foodpanda 母公司 Delievry Hero 基於整體經營策略所做出的決定，同時也反映出台灣市場的強勁價值與長期發展潛力。
在主管機關審查期間，我們將持續優先關注以下事項：
- 用戶體驗
- 商家合作店家的營運穩定
- 外送夥伴的權益保障
我們了解此消息可能會帶來一些疑問，以下為幾個常見問題說明：
1. 服務會受到影響嗎？
不會。在交易完成前，foodpanda 所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。
2. pandapro 訂閱方案會受到影響嗎?
不會。pandapro 的會員權益不會因這項交易協議而有改變，您可以持續享有原有會員福利與優惠折扣。
3. 我的胖達幣和優惠券會受到影響嗎？
不會。您既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。
4. 帳號與資料是否安全？
是的。您的個人資料與帳號資訊將持續受到保護，並依相關法規及隱私政策妥善管理。
5. 未來會有什麼改變？
待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。在此過程中，服務將不會中斷，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。
若您有進一步疑問，歡迎透過線上客服中心與我們聯繫，我們也將持續提供最新進展與資訊。
感謝您一直以來對 foodpanda 的支持與信任。
foodpanda Taiwan團隊 敬上
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foodpanda今（24）日針對會員發出通知信，強調在交易完成前，foodpanda 所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。
foodpanda最後也強調，待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。在此過程中，服務將不會中斷，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。
foodpanda的母公司 Delivery Hero 已與 Grab 達成協議，規劃將 foodpanda 在台灣的外送平台業務轉由 Grab 經營。
此筆交易目前仍需經過主管機關審查核准，預計在 2026 年下半年完成。在交易正式完成之前，foodpanda 在台灣的服務都將維持正常運作，您的會員權益及使用體驗不會受到這項協議影響，請您放心。
foodpanda 已深耕台灣市場超過13年，為數百萬用戶提供優質且便利的外送服務，我們與在地用戶、合作店家與外送夥伴，共同打造一個穩健且值得信賴的平台。
作為外送產業領導品牌，foodpanda 始終是用戶、商家與外送夥伴的首選。這項交易協議，是由 foodpanda 母公司 Delievry Hero 基於整體經營策略所做出的決定，同時也反映出台灣市場的強勁價值與長期發展潛力。
在主管機關審查期間，我們將持續優先關注以下事項：
- 用戶體驗
- 商家合作店家的營運穩定
- 外送夥伴的權益保障
我們了解此消息可能會帶來一些疑問，以下為幾個常見問題說明：
1. 服務會受到影響嗎？
不會。在交易完成前，foodpanda 所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。
2. pandapro 訂閱方案會受到影響嗎?
不會。pandapro 的會員權益不會因這項交易協議而有改變，您可以持續享有原有會員福利與優惠折扣。
3. 我的胖達幣和優惠券會受到影響嗎？
不會。您既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。
4. 帳號與資料是否安全？
是的。您的個人資料與帳號資訊將持續受到保護，並依相關法規及隱私政策妥善管理。
5. 未來會有什麼改變？
待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。在此過程中，服務將不會中斷，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。
若您有進一步疑問，歡迎透過線上客服中心與我們聯繫，我們也將持續提供最新進展與資訊。
感謝您一直以來對 foodpanda 的支持與信任。
foodpanda Taiwan團隊 敬上