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粉紅熊貓即將變身綠色 Grab：會員權益 3 秒鐘看懂

▲東南亞霸主外送平台、叫車服務龍頭Grab即將收購台灣foodpanda。（圖／Grab官網）

▲foodpanda補充，既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。（示意圖／記者潘毅攝）

foodpanda發送給台灣會員信完整內容如下：

東南亞外送龍頭 Grab昨（23）日宣布以6億美元現金（約新台幣192億元）收購台灣 foodpanda，收購最快預計2026下半年完成，明年就有機會在台灣看到！對此，台灣foodpanda 今（24）日也對付費會員發出通知信，強調foodpanda 所提供的各項服務以及會員權益，在交易完成前不受影響，待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。foodpanda今（24）日針對會員發出通知信，強調在交易完成前，foodpanda 所提供的各項服務不受任何影響，您可以安心下單使用。foodpanda也補充，，您可以持續享有原有會員福利與優惠折扣。既有的優惠與權益皆維持不變，您可以根據相關使用條款正常使用。foodpanda最後也強調，待交易完成後，foodpanda 台灣的服務將逐步整合至 Grab 平台。在此過程中，，並確保您的權益和使用體驗順利銜接。