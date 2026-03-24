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北韓最高領導人金正恩昨（23）日在北韓最高人民會議發表演說，正式將韓國定義為「頭號敵國」，強調會積極開展對敵鬥爭，升級自衛性核威懾力，粉碎敵對勢力一切挑釁活動。另外，金正恩還批評美國在世界各地肆意發動恐怖攻擊和侵略行為。根據《韓聯社》報導，北韓官媒介紹金正恩在北韓第十五屆最高人民會議第一次會議上發表施政演說，具體說明北韓的對外政策。金正恩表示，正式將韓國定義為「頭號敵國」，並將以最明確的言辭和行動徹底無視與排斥韓國的挑釁行為，毫不考慮、毫不猶豫地讓其付出代價。不過，金正恩並未提及修改憲法的問題。金正恩還指出，美國正在世界各地肆意發動恐怖攻擊和侵略行為，但金正恩並未直接提到伊朗，也沒有直接譴責美國總統川普。金正恩強調，國家尊嚴、國家利益、最後的勝利都只能靠最強而有力的力量才能得以保障，稱北韓將進一步升級自衛性核威懾力，鞏固擁核國家的地位，以具備核武力量的應對態勢，徹底管控國家和地區的安全戰略風險。金正恩同時指出，將積極開展外交，擺脫過去陳舊依循的外交手段，開展符合國家地位的外交戰略和對外活動。