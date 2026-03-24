Grab在23日宣布準備要用約192億台幣收購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，若順利通過主管機關審查，預計將於2026年下半年完成交易。但Grab引進台灣後外送費會變貴嗎？商研院策略所所長朱浩分析，短期未必立刻漲，甚至可能會為了拓展並穩定市場而提供更殺的優惠，但中長期則要看外送專法衍生出來的費用，平台能否透過提高「效率」來降低成本。
Grab若成功進台有機會先用優惠鞏固市場
Grab準備收購foodpanda台灣業務，目前已經遞交審查，站在消費者角度，最在意的當然還是價格，尤其今年年中「外送專法」即將上路，市場早已傳出外送費、服務費與餐價都有調整壓力。朱浩分析，短期來看不一定會出現明顯漲價，因為對Grab來說，一旦接手foodpanda台灣，首要目標是穩住既有用戶與商家，不讓原本習慣使用foodpanda的消費者流失。因此，比起一開始直接漲價，更有可能先祭出補貼、折扣或短期優惠來鞏固市占。
但若把時間拉長來看，朱浩指出，真正讓價格有上升壓力的，其實還有外送專法上路帶來的成本增加。因此未來外送價格是否調整，不只是看Grab怎麼做，也要看外送專法上路後，平台是否有能力透過效率提升，消化新增成本。
專法送路後折扣恐不像過去一樣全面灑出
朱浩提到，未來消費者未必直接感受到「外送費大漲」，很可能在其他地方感受到變化，例如折扣不再像過去一樣全面灑出、免運門檻變高、優惠券變得更個人化。他認為，Grab在東南亞之所以能發展成大型科技平台，關鍵不只是提供外送，而是具備高度數據分析能力。當平台掌握更多使用者點餐頻率、支付習慣與服務偏好後，優惠就不會再是人人齊頭式平等發放，而是針對不同用戶做精準投放。未來消費者面對的，未必是全面漲價，而是外送優惠結構與遊戲規則改變。
資料來源：Delivery Hero、商研院策略所
我是廣告 請繼續往下閱讀
Grab準備收購foodpanda台灣業務，目前已經遞交審查，站在消費者角度，最在意的當然還是價格，尤其今年年中「外送專法」即將上路，市場早已傳出外送費、服務費與餐價都有調整壓力。朱浩分析，短期來看不一定會出現明顯漲價，因為對Grab來說，一旦接手foodpanda台灣，首要目標是穩住既有用戶與商家，不讓原本習慣使用foodpanda的消費者流失。因此，比起一開始直接漲價，更有可能先祭出補貼、折扣或短期優惠來鞏固市占。
但若把時間拉長來看，朱浩指出，真正讓價格有上升壓力的，其實還有外送專法上路帶來的成本增加。因此未來外送價格是否調整，不只是看Grab怎麼做，也要看外送專法上路後，平台是否有能力透過效率提升，消化新增成本。
專法送路後折扣恐不像過去一樣全面灑出
朱浩提到，未來消費者未必直接感受到「外送費大漲」，很可能在其他地方感受到變化，例如折扣不再像過去一樣全面灑出、免運門檻變高、優惠券變得更個人化。他認為，Grab在東南亞之所以能發展成大型科技平台，關鍵不只是提供外送，而是具備高度數據分析能力。當平台掌握更多使用者點餐頻率、支付習慣與服務偏好後，優惠就不會再是人人齊頭式平等發放，而是針對不同用戶做精準投放。未來消費者面對的，未必是全面漲價，而是外送優惠結構與遊戲規則改變。
資料來源：Delivery Hero、商研院策略所