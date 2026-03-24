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「中州科大烏干達留學生淪黑工案」台中高分院今（24）日就苗栗縣政府官員涉貪護航仲介部分作出二審判決，認定時任勞青處副處長涂榮輝收受飲宴、禮品並干預調查，維持有期徒刑7年，褫奪公權4年；同案承辦人廖姓公務員因受長官施壓且轉為證人，維持免刑。回顧案情，2019年間，中州科技大學透過仲介，以高額獎學金、全英文授課及就業機會為誘因，招募16名烏干達學生來台就學，實際上卻要求學生負擔高額仲介費。學生抵台後，未依課程安排正常上課，反被安排至苗栗、雲林等地工廠從事勞動，包括汽車零件與食品加工等工作，長期超時加班，每日工時動輒超過10小時，每月甚至高達300小時以上，遠超法定規範。由於生活條件惡劣、學費與債務壓力沉重，學生若有意申訴或轉學，還遭校方以賠償威脅，形同遭剝削的「血汗學工」。事件於2022年間曝光後，引發國際關注，相關單位介入調查，中州科大也遭教育部列為專案輔導學校，並於2023年退場停辦。檢方調查發現，苗栗縣政府在接獲通報後原應依法查處，卻遭內部高層介入。涂榮輝被控接受仲介請託，收受飲宴與禮品後，施壓下屬並撤換原承辦人，改由廖姓人員接手處理，最終做出「查無違法」結論回報勞動部，使相關業者免於約百萬元行政罰鍰。一審依貪污罪判處涂榮輝7年徒刑、併科罰金並褫奪公權，經上訴後，二審認定其犯行明確，雖調整褫奪公權年限為4年，仍維持7年徒刑。至於廖姓承辦人，因在上級壓力下行事並於偵查中轉為證人，獲判免刑。此外，涉及人口販運與剝削學生部分，中州科大前副校長及相關人員已於一審被判刑，目前仍在二審審理中。