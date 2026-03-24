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有職業工會出事了！根據勞保局最新統計，截至3月17日，有2家職業工會積欠勞工保險勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。此次遭勞保局點名的工會包括位於台南市安南區的「大台南宗教服務職業工會」，以及桃園市桃園區的「桃園市學力提升補教從業人員職業工會」。勞保局表示，兩會因長期未依規定繳納保費，已不符合相關法規要求，會員若申請勞保給付，將面臨被暫時拒絕的情況。根據規定，職業工會若累計欠繳保費達2個月以上，即不得再向會員預收保費。勞保局強調，上述兩家工會目前已喪失預收資格，呼籲會員切勿再預先繳納費用，以免資金流向不明，進一步影響自身權益。不過，勞保局也說明，若會員能提出已繳費證明，例如收據或匯款單，證明已將個人應負擔的保費繳交給工會，仍可申請相關保險給付；若無法提供證明，則需補繳個人應負擔部分，方能領取給付。此外，勞保局也強調，若工會相關人員涉及挪用保費等違法情事，將移送檢調單位偵辦，相關行為已觸犯刑法業務侵占罪，一經判決，除須負擔刑責外，犯罪所得也將全數沒收。勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作之相關資訊，共同維護工會及會員權益。