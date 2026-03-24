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美元近期強勢反彈，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，過去一段時間市場普遍看淡美元，甚至一度出現人民幣可能取而代之的說法，但從這次中東局勢升溫後的市場反應來看，美元指數已從95附近反彈到100左右，反而是曾被視為避開監管的虛擬貨幣價格腰斬。市場情緒仍高度受政治訊號牽動，謝金河指出，這波資產價格變動，起點來自川普在美股開盤前於Truth Social發文，宣稱美國將暫緩轟炸伊朗油田與重要基地，並稱未來5天內將與伊朗達成協議。雖然伊朗方面隨即否認，但金融市場立刻出現劇烈變化，原油價格迅速回落，美股同步走高。在他看來，這次中東局勢帶來的市場震盪，雖然使油價一度大漲，但整體衝擊力道並未像去年川普宣布對等關稅時那樣強烈。當時全球股市全面重挫，恐慌指數VIX一度飆高到60附近；相較之下，這次即使荷姆茲海峽議題一度推升油價到119.48美元，VIX也僅升至29.48，顯示市場反應仍偏理性，較像是前波大漲後的修正。謝金河認為，這次調整不只發生在股市，匯市與其他資產也同步重新定價，其中美元表現尤其值得注意。市場上近來不乏「去美元化」甚至人民幣接棒的討論，他表示，人民幣畢竟仍無法自由兌換，這些說法更多停留在市場傳聞層次，難形成格局。除了美元之外，其他過去被市場寄予替代期待的資產，近期也都出現修正。謝金河指出，原本被認為具去中心化特性的虛擬貨幣，近來也讓市場重新檢視其安全性，導致價格從12.59萬美元最慘跌落至6萬美元附近；至於黃金與白銀，原本受惠於全球央行買盤與聯準會降息預期而走強，但隨著伊朗事件推升油價、干擾降息預期，金銀價格也同步回落。