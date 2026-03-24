NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月25日繼續進行。該日全聯盟僅安排4場賽事，其中最受矚目的西區頂級強權對決，是由鳳凰城太陽坐鎮主場足跡中心（PHX Arena）迎戰丹佛金塊。太陽隊力求打破近期對戰金塊的連敗陰影，而金塊則要穩定其西區前四的種子排名。
✳️ 鳳凰城太陽（40勝32敗，西區第7）vs. 丹佛金塊（44勝28敗，西區第4）
✳️ 近10場比賽分析
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 太陽主場（PHX Arena）
- 開賽時間： 3月25日上午11：00
- 鳳凰城太陽：布克格林雙箭頭領軍 盼擠進西區前六
- 丹佛金塊：約基奇MVP等級統治力 力拚客場掃地出門
✳️ 近10場比賽分析
- 鳳凰城太陽： 過去10場僅取得5勝5敗。雖然上一場在主場大勝暴龍止血，但面對頂級長人時的內線保護較為薄弱，場均失分在近期有所攀升。
- 丹佛金塊： 過去10場取得6勝4敗。金塊的進攻效率位居聯盟前段班，先發五虎的默契已臻化境，上一場才以128：112輕取拓荒者，狀態正值巔峰。
- 鳳凰城太陽：布克
作為球隊的靈魂，布克本季場均貢獻25.5分、5.9助攻。即便腳踝不適，他仍需在進攻端展現威懾力，如何在此狀態下保持高效率輸出將是取勝關鍵。
- 丹佛金塊：約基奇
約基奇目前以場均28分、12.6籃板、10.6助攻位於MVP討論榜前三。面對太陽隊較為瘦弱的內線，約基奇極有可能在客場再度寫下大三元紀錄並主宰戰局。
- 鳳凰城太陽： Dillon Brooks（手部骨折，缺陣）、Mark Williams（足部傷勢，缺陣）、Grayson Allen（膝蓋痠痛，出賽成疑）、Royce O'Neale（膝蓋痠痛，有望出戰）、Haywood Highsmith（膝蓋傷勢，缺陣）、Amir Coffey（腳踝傷勢，缺陣）。
- 丹佛金塊： Peyton Watson（腿筋拉傷，缺陣）。
|時間
|對戰組合
|7:00 AM
|沙加緬度國王 vs. 夏洛特黃蜂
|7:30 AM
|紐奧良鵜鶘 vs. 紐約尼克
|8:00 AM
|奧蘭多魔術 vs. 克里夫蘭騎士
|11:00 AM
|丹佛金塊 vs. 鳳凰城太陽
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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