NBA美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間3月25日繼續進行。該日全聯盟僅安排4場賽事，其中最受矚目的西區頂級強權對決，是由鳳凰城太陽坐鎮主場足跡中心（PHX Arena）迎戰丹佛金塊。太陽隊力求打破近期對戰金塊的連敗陰影，而金塊則要穩定其西區前四的種子排名。

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✳️ 鳳凰城太陽（40勝32敗，西區第7）vs. 丹佛金塊（44勝28敗，西區第4）

  • 比賽地點： 太陽主場（PHX Arena）

  • 開賽時間： 3月25日上午11：00

  • 鳳凰城太陽：布克格林雙箭頭領軍　盼擠進西區前六

太陽隊目前正經歷艱難的傷病潮，球隊近期的進攻重心轉向了極具爆發力的格林（Jalen Green），他在3月份場均繳出22.5分，是太陽最具威脅的箭頭。然而，太陽目前的「三衛打法」—布克（Devin Booker）、格林、格里斯佩（Collin Gillespie），防守端面臨巨大考驗，尤其在多名防守側翼缺陣下，如何限制金塊的團隊傳導將是首要課題。

  • 丹佛金塊：約基奇MVP等級統治力　力拚客場掃地出門

金塊隊本季依舊來勢洶洶，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）依舊是聯盟最無解的存在，場均繳出接近28分、12籃板、10助攻的超級大三元數據。金塊目前正與湖人、灰狼激烈爭奪西區前三席次，此役若能擊敗太陽，將完成本季對戰的橫掃。除了約基奇，二當家莫瑞（Jamal Murray）在關鍵時刻的得分能力，依然是太陽隊後防線的噩夢。

✳️ 近10場比賽分析

  • 鳳凰城太陽： 過去10場僅取得5勝5敗。雖然上一場在主場大勝暴龍止血，但面對頂級長人時的內線保護較為薄弱，場均失分在近期有所攀升。

  • 丹佛金塊：     過去10場取得6勝4敗。金塊的進攻效率位居聯盟前段班，先發五虎的默契已臻化境，上一場才以128：112輕取拓荒者，狀態正值巔峰。

✳️ 焦點球星

  • 鳳凰城太陽：布克

    作為球隊的靈魂，布克本季場均貢獻25.5分、5.9助攻。即便腳踝不適，他仍需在進攻端展現威懾力，如何在此狀態下保持高效率輸出將是取勝關鍵。

  • 丹佛金塊：約基奇

    約基奇目前以場均28分、12.6籃板、10.6助攻位於MVP討論榜前三。面對太陽隊較為瘦弱的內線，約基奇極有可能在客場再度寫下大三元紀錄並主宰戰局。

✳️ 傷兵名單

  • 鳳凰城太陽： Dillon Brooks（手部骨折，缺陣）、Mark Williams（足部傷勢，缺陣）、Grayson Allen（膝蓋痠痛，出賽成疑）、Royce O'Neale（膝蓋痠痛，有望出戰）、Haywood Highsmith（膝蓋傷勢，缺陣）、Amir Coffey（腳踝傷勢，缺陣）。

  • 丹佛金塊： Peyton Watson（腿筋拉傷，缺陣）。

✳️ 3月25日 NBA 例行賽賽程表

時間 對戰組合
7:00 AM 沙加緬度國王 vs. 夏洛特黃蜂
7:30 AM 紐奧良鵜鶘 vs. 紐約尼克
8:00 AM 奧蘭多魔術 vs. 克里夫蘭騎士
11:00 AM 丹佛金塊 vs. 鳳凰城太陽
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台 

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。 

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