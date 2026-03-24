俗話說「天時地利人和」，世間運勢流轉總有脈絡可尋。隨著 3 月 24 日到來，天象將迎來一次微妙的輪轉。根據《搜狐網》命理專欄指出，接下來這一週，有四個生肖彷彿被財神爺「點名」，不僅福澤深厚，財富大門更是正式敞開。這波「十年大運」的交接期，正等著幸運兒大步邁入，盡享一場財富盛宴。
生肖鼠：機敏藏福，正財偏財齊敲門
「鼠咬天開」，屬鼠的朋友天生機靈。根據《搜狐網》分析，從 3 月 24 日起，屬鼠者命宮吉星高照，特別是「天財」與「福星」入局，為財運裝上助推器。
生肖龍：氣運加身，事業財運雙豐收
屬龍者天生自帶「王者風範」。過往命理研究常提到「飛龍在天，利見大人」，自 3 月 24 日開始的一週，屬龍的朋友氣運加身，福澤擋都擋不住。
屬猴的朋友腦袋轉得快，總能折騰出不一樣的火花。進入本週後，命宮迎來「祿勳」與「天喜」星，財運與喜事雙雙臨門。
屬豬的朋友天生有福，平和豁達的心態為其積攢了不少福氣。3 月 24 日起，財富運勢呈現穩步攀升態勢。
運勢雖是天時賦予的契機，但終究離不开自身的努力。這四個生肖的朋友在未來一週是被好運眷顧的，但要記住好運只是敲門磚，唯有踏實勤懇，才能將這場財富盛宴轉化為長久的基業。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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「鼠咬天開」，屬鼠的朋友天生機靈。根據《搜狐網》分析，從 3 月 24 日起，屬鼠者命宮吉星高照，特別是「天財」與「福星」入局，為財運裝上助推器。
- 正財方面： 職場表現進入高光時刻，長期累積的人脈將轉化為加薪或升職的實質機遇。
- 偏財方面： 投資項目有望傳來盈利好消息，甚至有貴人主動帶來賺錢機會。專家提醒，此時應穩紮穩打，「細水長流」才能留住好運。
屬龍者天生自帶「王者風範」。過往命理研究常提到「飛龍在天，利見大人」，自 3 月 24 日開始的一週，屬龍的朋友氣運加身，福澤擋都擋不住。
- 事業突破： 困擾許久的難題將迎刃而解，甚至能得到高層賞識、開啟全新版圖。
- 財富回報： 正財收入隨事業水漲船高，獎金提成拿到手軟；偏財則在副業或閒置物品轉售中有意外驚喜，貴人扶持更是讓財富之路更順遂。
屬猴的朋友腦袋轉得快，總能折騰出不一樣的火花。進入本週後，命宮迎來「祿勳」與「天喜」星，財運與喜事雙雙臨門。
- 智慧生財： 憑藉靈活思維與新穎創意，能輕易拿下競爭激烈的項目，贏得豐厚回報。
- 驚喜連連： 偏財運勢強勁，社交場合中藏有大量賺錢資訊。專家建議認準一個方向深耕，方能將這波十年大運的好運牢牢抓在手中。
屬豬的朋友天生有福，平和豁達的心態為其積攢了不少福氣。3 月 24 日起，財富運勢呈現穩步攀升態勢。
- 職場穩定： 踏實肯干的作風獲得領導肯定，績效獎金或額外福利將陸續入袋。
- 家和財旺： 雖偏財不如其他生肖爆發，但穩定的正財與和諧的家庭氛圍，構成了另一種形式的財富。心態平和，財運自然隨之興旺。
運勢雖是天時賦予的契機，但終究離不开自身的努力。這四個生肖的朋友在未來一週是被好運眷顧的，但要記住好運只是敲門磚，唯有踏實勤懇，才能將這場財富盛宴轉化為長久的基業。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。