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▲歐陽妮妮影片中的一句話，引起了大批網友猜測她懷上二胎。（圖／歐陽妮妮抖音）

藝人歐陽妮妮跟張書豪結婚後育有一子，近日歡慶30歲生日的她在社群分享日常紀錄，沒想到影片最後卻藏了她疑似懷上二胎的線索，因為影片中兒子的照片突然寫著：「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」為此男方經紀人回應，表示從未聽說。歐陽妮妮日前在抖音上傳生日影片，記錄歐陽娜娜幫自己準備驚喜的片段，畫面中可見現場布置得夢幻，還有不少親友一起同樂，而影片最後突然曬出1歲兒子「睦睦」的照片，並附上一句「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」瞬間引爆網友聯想，猜測她是不是已經懷上第二胎。再加上生日派對現場，不少親友還紛紛催生「再生一個」、「再接再厲」，讓許多網友看到影片後瞬間認為這就是「官宣二胎前兆」，因此直接恭喜她準備升格二寶媽，祝福30歲的歐陽妮妮開啟人生新階段。根據《ETtoday星光雲》報導，對於歐陽妮妮懷上第二胎傳聞，張書豪經紀人第一時間回應「沒聽說」，所謂的「二胎喜訊」其實只是烏龍一場。歐陽妮妮與張書豪於2024年6月宣布結婚，並在2025年元旦迎來寶貝兒子「睦睦」，升格一家三口後生活相當幸福甜蜜，夫妻倆目前定居杭州，也經常透過社群分享育兒日常與家庭互動，溫馨模樣圈粉無數。