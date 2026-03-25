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聯合再生在北美市場報捷，美國醫院屋頂光電案場正式啟用，成為支撐在地醫療機構日常用電的穩定來源。另外，泰國電子智慧製造系列展中，聯合再生攜手台商夥伴聯合參展，鞏固東南亞綠色供應鏈的戰略佈局。聯合再生美國分公司GES開發的麻薩諸塞州（Massachusetts）商用屋頂光電案場，位於Heywood Hospital的停車場屋頂光電案場，日前正式併網啟用，總裝置容量達932KW，並取得長達25年的電廠營運權，採「表前發電」模式，所發電力直接饋入醫院既有配電系統，成為支撐在地醫療機構日常用電的穩定來源。聯合再生能源執行長張為策表示，麻薩諸塞州近年在再生能源政策上持續加碼，綠能法規環境相對友善，尤其州政府針對車棚型太陽能裝置推出最新補助方案，為商用屋頂開發帶來新的政策誘因。此次的成功案例，將做為後續探索的動力，持續在北美穩健佈局、審慎推進。Heywood Hospital為當地具代表性的公立醫院，啟用典禮當日，當地市長親自出席見證，充分體現公私協力推動城市永續轉型的團結象徵。美國擴張的同時，亞洲攻勢同樣不曾停歇。3月11日至13日，聯合再生能源攜手「泰國亞速台商聯誼會」與「永山YAMATO工業區」等台商夥伴，共同承攬「泰國電子智慧製造系列展」30個攤位，以大型聯合展區的規模，向東南亞商機集中火力、展示台灣製造與能源整合產業的全面實力。張為策說，泰國近年已成為全球製造業遷移與供應鏈重組的重要落腳點，也是東南亞能源轉型進程中不可忽視的戰略市場。聯合再生深耕泰國多年，已建立在地化的財務、技術與營運團隊，為同在東南亞開拓的台灣製造業客戶提供量身規劃的電力與能源管理解決方案、強化海外營運韌性。