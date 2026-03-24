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保誠集團今（24）日發布「財務健康指數」調查結果，台灣整體評分57.8分，落在亞太市場中後段，不過，台灣受訪者展現出一種獨特的「防禦性幸福」特徵，儘管在價值觀上高度追求個人快樂，但在實際的財務行動與風險承擔上，卻顯現出極為謹慎且觀望的態度，展現了在追求生活品質的同時，正普遍面臨理財知識自信不足與未來規劃被動的挑戰。這項「財務健康指數」從4個面向進行評估，包括當前財務安全感、未來財務安全感、當前財務自由度及未來財務自由度，調查涵蓋亞太8大市場，樣本數逾7000人。調查結果發現，在衡量整體財務健康狀況時，約有42%的台灣受訪者對自身的整體財務表現給予正面評價，其中13%認為「極好」，30%認為「良好」。與越南及印尼等新興市場超過56%的滿意度相比，台灣民眾的感受顯得較為溫和。最顯著的發現是，高達47%的台灣受訪者給予了「普通」的評價，位居亞太地區前段，這反映出台灣社會普遍存在一種「知足但不敢自滿」的心理狀態，也間接說明了台灣民眾對於資產維持現狀的滿足感，以及對於大幅成長的低期待值。「儲蓄」一直是台灣民眾理財的基石。調查結果顯示，有63%的台灣受訪者表示每月都有儲蓄習慣，在亞太市場中表現尚稱穩健。然而，深入觀察可以發現僅有20%的受訪者表示「強烈同意」，在受調市場中排名接近末端，顯著低於印尼的41%與越南的36%。台灣也有24%的受訪者對儲蓄習慣持中立態度。這揭示了儲蓄對於台灣民眾雖是習慣，但缺乏強烈的目的感與執行力，多數人可能處於一種「隨緣存錢」的被動狀態，而非針對具體目標進行積極布局。在財務自主性的評估中，台灣呈現出較為獨特的寫照。僅有59%的台灣受訪者認為自己主要依靠自己獲得財務支持，為受調市場中最低。相較於越南與泰國高達72%的財務自主性，台灣受訪者展現了更深厚的跨代支持或家庭經濟連結。這或許反映了台灣特有的社會結構與家庭價值觀，雖然在心理上提供了一定的安全感，但在個人財務韌性的建立上，也讓受訪者展現出較高的不確定感。此外，僅有11%的台灣受訪者對做出冒險的選擇持強烈開放態度，這一比例為全亞太最低，遠低於菲律賓的57%認同度。這種對風險的規避，與台灣民眾對生活「掌控感」的高度追求（68%）息息相關。因為對多數台灣民眾而言，風險即代表失控，因此在理財工具的選擇上更傾向於保守防禦。此外，台灣在「抓住機會（51%）」與「追求卓越成就（65%）」的認同度上也均在亞太市場中排名後段，顯示出「穩定」已成為台灣當前社會的集體理財性格。也由於理財規劃的主動性不足，往往源於專業知識的匱乏感。調查指出，僅有44%的台灣受訪者認為自己具備足夠的理財知識，這導致僅有同樣比例（44%）的受訪者對未來有仔細的規劃，與新加坡及香港同屬亞太區不足50%的信心低點。這種信心不足進一步體現在應對意外的能力上，全台僅有10%的民眾「強烈同意」能處理重大的意外支出，而有35%的民眾對於應變能力抱持中立觀望。這說明雖然台灣民眾愛存錢，但面對通膨與突發狀況時，內心的安全感依然極其脆弱。於未來的隱憂，台灣民眾展現了高度的務實性。「自身健康惡化（33%）」被視為最大的擔憂，其次是必需品成本的上漲（32%）與長輩的健康（30%）。這種對健康風險的恐懼，解釋了為何台灣民眾雖然追求快樂（71%），卻在退休信心上表現疲軟。調查結果亦發現，僅有10%的台灣民眾有信心在退休後完全不需要為了錢而工作，顯示「高齡挑戰」與「老後勞動」已成為民眾心中潛在的集體焦慮。與此同時，台灣在「活在當下」的認同度（53%）同樣位居亞太末段，反映出長遠的不安全感正壓縮著當下的生活品質。