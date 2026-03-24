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群創賣廠買家終於出爐！群創今（24）日公告，將位於台南新市區的南科5廠以63.25億元售予日月光旗下子公司矽品精密，建物面積為139,168.11平方公尺，約42098.35坪，預計交易處分利益達58億元，實際利益仍須待交易完成。群創今日發布重訊指出，此次處分標的為位於台南市新市區南科段第58-0地號的廠房及相關附屬設施，地址為台南市新市區環西路二段2號。建物面積為 139,168.11平方公尺，約42098.35坪，處分日期為3月24日。交易對象為矽品精密工業股份有限公司，雙方並無關係人關係。群創指出，本案不屬於關係人交易，因此不適用前次移轉所有人、移轉價格及取得日期等相關揭露規範。預計此次處分利益約為58億元，但實際處分利益仍須待交易完成後，並扣除相關費用後入帳。群創表示，取得或處分之具體目的或用途，將用於挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，預計將成為群創活化資產關鍵轉型動能。