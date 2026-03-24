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為推動亞洲創新籌資平台計畫，將台股打造成「亞洲那斯達克」，金管會今 (24) 日宣布，修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」，完備企業掛牌後板塊轉換的選擇機制，放寬企業在一般板與創新板間轉換時的增資限制條件，若預告期60天外界無意見，預計最快今年6月初就能正式上路。過往上市上櫃的申請流程繁雜，從申請到通過需花費較長時間，門檻與標準也相對嚴格，使得市面上許多新創公司難以進入市場籌資。為活絡市場，證交所於2021年籌設「創新板」，滿1年符合基本條件，即可轉為一般板的上市股票。之後也放寬創新板投資人的投資人條件限制。為進一步引進多元案源，金管會這次修法改採「雙向通行」，未來一般板公司若因產業特性、群聚效果或本益比考量，亦可申請改列至創新板掛牌 。根據金管會統計，民國110年至今轉板情況11家上櫃轉上市；從創新板轉一般上市有5家，有創新板轉到上櫃公司有1家。目前創新板共有23家，擬掛牌加入後為29家，2025年創新板總成交金額667億元，年成長169%。為完備企業掛牌後板塊轉換的選擇機制，金管會也配合修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規範。金管會表示，這次修正重點，包括對於因申請改列或轉板，辦理現金增資發行新股以達股權分散標準的案件，可豁免適用募集與發行有價證券計畫具必要性及大量閒餘資金限制的規定，且其申報生效期間為7個營業日，另為利企業遵循，這次併將舊有及新增的改列或轉板規範予以整併。不過，金管會也強調，一般板改列創新板仍須經過「創新性審查」，只是創新板公司不設獲利要求，風險相對較高，掛牌後的監理強度，包括如財報審閱頻率、券商保薦與內控專審等，也會比一般板更為嚴格。