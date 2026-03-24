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旺宏近期兩度被列為處置股，台灣期貨交易所也同步拉高風控門檻。期交所公告，將自3月25日一般交易時段結束後起，調高旺宏期貨契約（DIF）所有月份保證金適用比例至標的證券未經處置前的2倍，等於投資人若要交易旺宏期貨，所需準備的保證金將明顯增加。這次調整，主要是因為旺宏在最近30個營業日內，已被證交所2次列為處置股，第一次為3月18日，第二次處置期間為3月24日至4月8日。期交所先前已因應旺宏3月18日首次遭列處置股，於3月19日公告將旺宏期貨保證金適用比例提高至1.5倍。不過，隨著旺宏再度遭公告處置，原本1.5倍措施將在3月25日一般交易時段結束後停止適用，改由最新的2倍規定。依期交所規劃，這次2倍保證金措施將自3月25日盤後正式實施，並在證券市場處置期間結束後，也就是4月8日一般交易時段結束後，恢復為未經處置前的原保證金適用比例。若調整期間遇到休市、有價證券停止買賣或全日暫停交易，恢復時點則將順延。保證金調高將直接提高投資人進場交易旺宏期貨的資金門檻，無論是新倉布局，或原本持有部位，都可能因所需保證金增加而提高資金壓力，對短線客來說，槓桿空間也會被壓縮，進而抑制過熱交易與異常波動。旺宏24日股價下跌8%，收在136.5元。