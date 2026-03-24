日本南海電鐵大阪府南海高野線白鷺站，日前發生一起列車死亡事故，一名40多歲日本男子疑似輕生跳軌，遭列車撞擊後整個人被反彈回月台，撞到一對正在月台候車的台灣旅客，其中台灣籍女乘客因而倒地撞擊頭部受到輕傷，幸好就醫後沒有大礙。跳軌男子當場身亡，另外車上也有2名乘客因此出現身體不適。
根據日本《產經新聞》報導，這起意外發生在22日下午1點55分左右，一位40多歲的男子在列車進站時，疑似輕生跳軌往列車頭撞去，撞擊力道猛烈，讓男子整個人被列車撞飛後又彈回月台，波及到月台上一對台籍旅客。
台灣籍女乘客因此跌倒頭部撞地受傷，被送往醫院治療。另外，列車駕駛室車窗玻璃也因撞擊破裂，男司機受到輕傷，車上還有2名乘客也出現身體不適，跳軌男則是當場就沒了呼吸心跳，送院後確認死亡。
事後該位受傷的台灣籍女乘客在社群網路分享事發經過，透露當時她站在月台候車黃線後方，背對鐵道拿手機錄影，完全沒有意識到異狀，幸好身旁的丈夫看見男子跳軌，立即把女子往月台內側拉，並在跳軌男撞飛反彈過來時用身體將女子護住。
台灣籍女乘客表示，跳軌男反彈過來後撞到她的左腿，她整個人都被撞倒，幸好丈夫幫忙護住減輕撞擊力道，但是頭還是有直接敲到地面，有點暈、有點痛，被撞的左腿也覺得不適。之後救護車很快趕到，把她送往醫院接受檢查與治療，幸好沒有大礙。
台灣籍女乘客也提醒大家，出國遊玩一定要記得旅平險，因為在國外看醫生真的很花錢。另外也有其他網友提醒，在車站月台時一定要保持警覺，不要站得離軌道邊緣太近，也不要背對軌道，尤其是列車進站的時候，以免發生意外。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣籍女乘客因此跌倒頭部撞地受傷，被送往醫院治療。另外，列車駕駛室車窗玻璃也因撞擊破裂，男司機受到輕傷，車上還有2名乘客也出現身體不適，跳軌男則是當場就沒了呼吸心跳，送院後確認死亡。
事後該位受傷的台灣籍女乘客在社群網路分享事發經過，透露當時她站在月台候車黃線後方，背對鐵道拿手機錄影，完全沒有意識到異狀，幸好身旁的丈夫看見男子跳軌，立即把女子往月台內側拉，並在跳軌男撞飛反彈過來時用身體將女子護住。
台灣籍女乘客也提醒大家，出國遊玩一定要記得旅平險，因為在國外看醫生真的很花錢。另外也有其他網友提醒，在車站月台時一定要保持警覺，不要站得離軌道邊緣太近，也不要背對軌道，尤其是列車進站的時候，以免發生意外。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995