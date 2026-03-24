美國空軍一架B-52轟炸機24日上午在英國上空飛行時，驚傳發出緊急遇險信號，緊急迫降在英國皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford），引發航空監測圈、軍事觀察人士關注。
據美媒新聞週刊報導，飛航資訊平台Flightradar24於24上午通報，美軍一架B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機，發出代表飛機發生緊急或遇險狀況的「7700」應答機代碼。
當時飛機以約6,000英尺高度、298節速度（時速551公里）向東南飛行，隨後開始下降，當地時間上午9時40分降落在倫敦以西150公里的費爾福德皇家空軍基地。
航空消息來源指出，B-52此次通報緊急狀況，與機艙壓力異常有關。該機剛完成「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）行動的一次遠程打擊任務，返航途中曾在英國南部沿海約１萬英尺高度盤旋，隨後進行受控下降，一度低於多點定位（MLAT）有效追蹤範圍，不過這屬於大型軍機常見現象。
B-52H已服役逾60年，是美軍主力轟炸機，目前有8架同型機，與B-1槍騎兵轟炸機等美國軍機的機隊，共同部署在費爾福德基地，支援史詩狂怒行動。B-52近來頻繁執行長程打擊任務，常掛載AGM-158聯合空對地遠距攻擊飛彈（JASSM）等精準彈藥，攻擊伊朗加固設施、飛彈陣地及海上軍事資產。
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當時飛機以約6,000英尺高度、298節速度（時速551公里）向東南飛行，隨後開始下降，當地時間上午9時40分降落在倫敦以西150公里的費爾福德皇家空軍基地。
航空消息來源指出，B-52此次通報緊急狀況，與機艙壓力異常有關。該機剛完成「史詩狂怒」（Operation Epic Fury）行動的一次遠程打擊任務，返航途中曾在英國南部沿海約１萬英尺高度盤旋，隨後進行受控下降，一度低於多點定位（MLAT）有效追蹤範圍，不過這屬於大型軍機常見現象。
B-52H已服役逾60年，是美軍主力轟炸機，目前有8架同型機，與B-1槍騎兵轟炸機等美國軍機的機隊，共同部署在費爾福德基地，支援史詩狂怒行動。B-52近來頻繁執行長程打擊任務，常掛載AGM-158聯合空對地遠距攻擊飛彈（JASSM）等精準彈藥，攻擊伊朗加固設施、飛彈陣地及海上軍事資產。
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