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金州勇士隊官方今（25）日正式宣佈，陣中五年級側翼大將穆迪（Moses Moody）在經過今日的詳細檢查後，確診為左膝髕腱撕裂（Torn Patellar Tendon）。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，穆迪不僅本賽季剩餘賽事確定報銷，還將面臨極其漫長的復健期，預計無法趕上下個賽季（2026/27）的開局。這對正值職業生涯巔峰的穆迪而言無疑是沉重打擊。在本賽季出賽的60場比賽中，穆迪場均貢獻12.1分、3.3籃板、1.6助攻與1.0抄截，全數創下生涯新高；其40.1%的三分命中率更是勇士外圍火力的重要支柱。受傷瞬間發生在週一對陣獨行俠的延長賽末段。當時穆迪成功抄截狀元熱門佛拉格（Cooper Flagg）後發動快攻，卻在起跳灌籃前的支撐動作中導致左膝崩潰，隨即痛苦倒地並由擔架抬離球場。諷刺的是，這僅是他克服手腕傷勢復出的首場比賽。髕腱撕裂在NBA雖然不如前十字韌帶（ACL）或阿基里斯腱（Achilles）斷裂常見，但其康復過程極具挑戰。過去十年中，林書豪（Jeremy Lin, 2017）、歐拉迪波（Victor Oladipo, 2023）與羅伯森（Andre Roberson, 2018）都曾遭遇類似重傷。林書豪：耗時整整一年才重返賽場。艾克森（Dante Exum）因僅是部分撕裂，耗時約8個月復出。羅伯森（Andre Roberson）在復健8個月後遭遇挫折，導致回歸時程進一步推遲。歐拉迪波（Victor Oladipo）與大衛李（David Lee）：遭遇此傷勢後，至今仍難以找回昔日在大聯盟競爭的身體水準。對於年僅23歲的穆迪來說，年輕是他最大的資本，但未來一年他將遠離球場，專注於重新建立膝蓋的穩定度與爆發力。目前位居西區第10的勇士隊，在下半季傷病不斷。除了穆迪報銷外，另一名主力巴特勒（Jimmy Butler）也因1月發生的右膝ACL斷裂處於長期缺陣狀態，兩人都預計無法在下個賽季初歸隊。短期內，勇士預計將由桑托斯（Gui Santos）重回先發陣容。穆迪在去年夏天簽下了一份為期三年、總價值3750萬美金的合約，他在2026/27賽季的薪資為1250萬美金。儘管經濟上有保障，但勇士隊在失去這名防守核心後，想在競爭激烈的西區附加賽中突圍，難度已大幅增加。