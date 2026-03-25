洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani），今日在面對老東家天使隊的熱身賽最終戰，展現極致的二刀流統治力。大谷此役主投4局，狂飆驚人的11次三振，其中包含一度連續三振6名打者，展現出令美國媒體驚嘆「已進入賽季狀態」的完美身手。大谷翔平今日除了拿手的速球和Sweeper有出色表現之外，他上季主要用來改變節奏的「曲球」，這一季變得更有殺傷力，也亮相且有不錯的效果，日媒《中日體育》，更以「魔球」稱之。
大谷奪三振秀 15名打者中K掉11人
大谷翔平今日以「1棒、投手兼DH」身分登場。首局便火速進入狀態，連續三振內托（Zach Neto）與昔日戰友楚奧特（Mike Trout）。儘管第2局一度遭遇無人出局一、二壘有人的危機，但他隨後連飆3K解圍。
第3局大谷持續大展K功，再度接連三振3名打者（包含二度三振楚奧特），達成跨局連續6打席三振。第4局雖投出保送，但他再度連送3K，完成單場兩位數奪三振的壯舉。總計大谷面對的15名打者中，有11人遭到他三振。
大谷翔平改良版的「魔球」亮相
除了最快達98.5英里（約158.5公里）的火球外，大谷今日最受矚目的是其「新魔球」——高落差曲球。上一季他該球種的使用率約9%，但本季似乎又更進化了，美媒分析指出，這顆曲球變得落差更大且控制精準，無論是作為搶好球數或決勝利器都讓天使打者束手無策。配合橫掃球（Sweeper）、沉球（Sinker）與指叉球（Splitter），大谷的投球模式讓對手完全無法捉摸。
大谷在第5局因連挨3支安打掉分後退場，後續接手投手失血導致他帳面上紀錄為4局又0/3局失3分，但無損其整場統治級的表現。
大谷在熱身賽合計兩場登板，投8.1局防禦率僅3.24。他在本戰打擊端也敲出球隊首安，展現百分之百的「二刀流」健康狀態。大谷已預定將在3月31日（台灣時間4月1日）主場對戰守護者隊的正式例行賽中，擔任道奇本季第5戰的先發投手。
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大谷翔平今日以「1棒、投手兼DH」身分登場。首局便火速進入狀態，連續三振內托（Zach Neto）與昔日戰友楚奧特（Mike Trout）。儘管第2局一度遭遇無人出局一、二壘有人的危機，但他隨後連飆3K解圍。
第3局大谷持續大展K功，再度接連三振3名打者（包含二度三振楚奧特），達成跨局連續6打席三振。第4局雖投出保送，但他再度連送3K，完成單場兩位數奪三振的壯舉。總計大谷面對的15名打者中，有11人遭到他三振。
除了最快達98.5英里（約158.5公里）的火球外，大谷今日最受矚目的是其「新魔球」——高落差曲球。上一季他該球種的使用率約9%，但本季似乎又更進化了，美媒分析指出，這顆曲球變得落差更大且控制精準，無論是作為搶好球數或決勝利器都讓天使打者束手無策。配合橫掃球（Sweeper）、沉球（Sinker）與指叉球（Splitter），大谷的投球模式讓對手完全無法捉摸。
大谷在第5局因連挨3支安打掉分後退場，後續接手投手失血導致他帳面上紀錄為4局又0/3局失3分，但無損其整場統治級的表現。
大谷在熱身賽合計兩場登板，投8.1局防禦率僅3.24。他在本戰打擊端也敲出球隊首安，展現百分之百的「二刀流」健康狀態。大谷已預定將在3月31日（台灣時間4月1日）主場對戰守護者隊的正式例行賽中，擔任道奇本季第5戰的先發投手。