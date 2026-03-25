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夏洛特黃蜂隊今（25）日在主場展現了極致的外線火力，全場狂飆26顆三分球，追平隊史單場紀錄，最終以134：90輕鬆擊潰沙加緬度國王隊。黃蜂目前豪取4連勝，且近15場比賽拿下了12勝，戰績提升至38勝34負，距離東區第6名的亞特蘭大老鷹僅剩2場勝差。黃蜂隊今日在外線55投26中，命中率高達47.3%。從交易大限加盟的後衛懷特（Coby White）手感最為火燙，替補出賽僅8次外線出手便命中6球，攻下全場最高的27分。明星控衛鮑爾（LaMelo Ball）同樣不遑多讓，單場也投進6顆三分球，挹注20分、8助攻與6籃板。除了雙衛之外，黃蜂共有8名球員有三分球進帳，其中7人命中超過2球以上。新秀克努佩爾（Kon Knueppel）貢獻14分，米勒（Brandon Miller）則有13分進帳。這四名核心球員合計在外線38投19中，徹底摧毀了國王隊的防線。國王隊今日陷入嚴重的傷兵困境，包括薩博尼斯（Domantas Sabonis）、福克斯（De'Aaron Fox，原文雖未提但名單顯見缺陣）、拉文（Zach Lavine）、蒙克（Malik Monk，此役雖先發但國王整體輪替受限）等主力皆因傷缺席或受限，總教練克里斯蒂（Doug Christie）整場僅有8名可用之兵。儘管球隊慘敗，老將德羅展（DeMar DeRozan）仍在首節達成個人職業生涯的重要里程碑。他在首波進球後，生涯例行賽總得分突破26000分大關，成為NBA歷史上第23位達成此成就的球員。然而，由於球隊缺乏控球後衛與前場深度，國王全場三分球僅28投9中，防守端更是漏洞百出。除了三分雨，黃蜂在二次進攻上也以20-2的懸殊差距領先國王。中鋒迪亞巴特（Moussa Diabate）高效演出，7投6中繳出17分、11籃板的雙十表現。黃蜂在第二節發動14：4與15：3的兩波高潮，半場結束便以72：47領先達25分；第三節更一度將分差拉大至41分，讓比賽早早進入垃圾時間。國王隊方面，替補球員普勞登（Daeqwon Plowden）表現亮眼，攻下生涯新高的22分，新秀卡特（Devin Carter）則挹注18分。