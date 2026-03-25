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國票金控將於今（2026）年5月29日舉行股東會，並改選15席董事，由於泛公股持股已從8%提高至22%，傳公股將爭經營權，未來董總由公股指派。不過，今（25）日在立法院財委會有立委質疑財政部配合特定民股，並希望公股介入國票金經營權後，董總不要政治任命。財政部長莊翠雲則強調，「沒有配合特定民股」，依實力原則進行，在股東會改選會展現最大優勢及實力，取得經營主導權後，會讓公司走入正軌及穩健經營。國民黨立委賴士葆質詢，行政院早已訂定國營事業往民營化方向走，結果財政部反其道而行，花人民錢買國票金持股拿22%，財政部要介入經營權，董事長、總經理由財政部派。當然，實力原則指派董事長、總經理天經地義，但可別忘了，金管會嚴格限制壽險業動用保戶資金介入經營權不得行使表決權。同樣道理，財政部用納稅人的錢，取得民營企業經營權，外界質疑國票金資本額及資產都不高，財政部買了22%股權，質疑財政部為特定集團護航？民進黨立委郭國文同樣指出，泛公股砸60多億元持有國票金股票從8%提高至22%，是否為配合特定民股，目前也傳出董事席次分配，2大民股可拿3席，公股只能拿6席至7席，這有道理嗎？不是公股想介入主導整頓嗎？對此，財政部長莊翠雲表示，「沒有配合特定民股、集團及特定人」，會依實力原則提名及處理，讓投資效應最大化。她也提到，公股事業轉投資相關事業，都是本於公司治理及依相關規範進行，第一銀行及合庫銀行在國票金都有指派1席董事及推薦1位獨立董事，並善盡管理人義務。莊翠雲還表示，國票金今年5月底召開股東會，並進行15席董事改選，這15席也是經過國票金董事會決議通過，後續公股會根據相關股權實力進行提名。賴士葆則追問公股取得經營主導權後，是否會指派董事長及總經理？莊翠雲說， 目前來說都還沒確定，股東會都還沒開，但會按持股實力原則進行。賴士葆則表示，希望國營事業做個典範，希望所有權與經營權可以分開，當然，依實力原則是沒話說，只是希望董總任命不要政治任命。