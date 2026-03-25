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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani），於今（25）日對陣老東家天使隊的熱身賽最終戰，正式宣告「真‧二刀流」回歸。大谷此役以「1棒、投手」身分登場，投球端主投4局又0/3局狂飆11次三振；打擊端則揮出安打，達成連續3場比賽敲安。隨著此役結束，大谷翔平的春訓成績單正式揭曉，投打兩端皆展現出巔峰狀態。今日是大谷在結束世界棒球經典賽（WBC）回歸道奇後的第2場實戰登板。他從首局便火力全開，連續三振內托（Zach Neto）與強打楚奧特（Mike Trout）。隨後更在第2局至第4局之間，連抓9個出局數全數投出三振，一度達成連續6打席奪三振。儘管第5局因連挨3支安打掉分後退場，大谷仍以86球、11次三振的出色表現完成最後測試。春訓投手成績一覽：出賽場次：2場主投局數：8.1局奪三振數：15次防禦率（ERA）：3.24最快球速：99.9英里（約160.8公里）打擊方面，大谷今日在第4局敲出右外野安打，也是道奇隊全場首安。雖然今年熱身賽並未擊出全壘打，是繼2023年以來首次在春訓「零轟」收場，但大谷在WBC賽事中已擊出3發全壘打，且熱身賽打擊率維持在3成以上，顯示擊球手感依然火熱。春訓打者成績一覽：出賽場次：5場打擊率（AVG）：.308上壘加長打率（OPS）：.819全壘打（HR）：0支打點（RBI）：3分大谷翔平的表現徹底擊碎了外界對他WBC後調整不足的疑慮。《ESPN》等美國媒體紛紛評論大谷已進入「開季模式」，甚至稱其為「作弊等級的球員（Cheat Character）」。根據道奇隊計畫，大谷翔平將從3月26日（台灣時間27日）主場對陣響尾蛇隊的開幕戰起先以打者身分出賽；並預計於3月31日（台灣時間4月1日）主場迎戰守護者隊時，擔任先發投手，挑戰自2023年以來、暌違3年的開季投打二刀流出擊。