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一名林姓男子被控，以詐欺及妨害自由的被告身分前往台北地檢署應訊，，事後遭到檢舉，北檢今日偵結，以妨害秘密、違反個資法起訴。根據了解，北檢偵辦林姓男子2件案子，一件是酒店妹指控他消費賴帳，涉及詐欺，另一件是大同大學控訴林姓男子在發生辦公室租約糾紛後仍繼續占用，涉嫌侵入住宅。林姓男子去年（2025）9月因詐騙案前往北檢二辦的詢問室接受周姓檢事官訊問時，用手機開直播，除了北檢去年10月1日針對大同大學提告的妨害自由案傳喚林姓男子，地點在北檢本署，他仍違反偵查庭不得錄音錄影的規定，林姓男子，劉姓檢察官、周姓檢事官都提出告訴，北檢認定林姓男子涉犯《刑法》的「無故以錄音竊錄他人非公開談話」、「散步竊錄他人非公開談話內容」以及《個人資料保護法》的「非公務機關非法利用個人資料」等罪嫌，依法提起公訴，建議法院從一重以違反個資法處斷。檢方批評林姓男子明知，造成訴訟參與人的個資隱私受損；林姓男子