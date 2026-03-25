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2026清明節是哪一天？清明節要做什麼？

▲清明節不僅是華人重要的傳統節日，也是二十四節氣之一，象徵著春耕開始，民眾通常會安排在這天返鄉掃墓祭祖、吃潤餅、踏青春遊等。（圖／shutterstock）

今起「4生肖」財運爆發成長！旺到清明節：連假好運擋不住

🟡生肖龍：貴人引路、正財偏財雙豐收

▲屬龍的朋友在職場上將迎來突破發展，之前卡住的計畫或工作，會在貴人的指點下豁然開朗，主管對你的認可度將直線飆升，加薪升官的機會近在眼前。（圖／取自pixabay）

🟡生肖猴：思緒敏捷，機會主動找上門

▲屬猴的朋友偏財爆發，有機會在路上逛街時偶然發現商機，又或是朋友隨口提起的新興行業，你們總能憑藉敏銳的嗅覺賺錢的苗頭。。（示意圖／取自Unsplash）

🟡生肖牛：聚沙成塔，財富穩穩穩打翻倍

▲屬牛的人從今日起付出將得到確切的回報，財富成長的過程又猛又強。（圖／取自Pexels）

🟡生肖雞：吉星高照，偏財正財齊發力

▲屬雞的人正財、偏財雙收，提醒面對意外之財的驚喜，保持一顆平常心，別因為一時的收獲而打亂節奏。（圖／取自Unsplash）

2026清明節將於國曆4月5日（週日）到來，清明節是台灣重要民俗節日，也是磁場轉換的財富轉捩點。根據《搜狐網》命理專欄表示，從，建議把握機會讓好運不斷延伸。2026年清明節位於4月5日（星期日），因適逢週末，清明連假從4月3日（五）一路連放到4月6日（一）共4天。而清明節不僅是華人重要的傳統節日，也是二十四節氣之一，象徵著春耕開始，民眾通常會安排在這天返鄉掃墓祭祖、吃潤餅、踏青春遊等。屬龍的人氣場蓄勢待發，平日裡藏鋒斂銳，但時機一到便會一飛沖天。從3月25日開始，未來兩週內將迎來「天乙貴人」吉星高照，化解身邊的小人暗算，更能為你們牽引搭橋，引來致富機遇。正財方面，屬龍的朋友在職場上將迎來突破發展，之前卡住的計畫或工作，會在貴人的指點下豁然開朗，主管對你的認可度將直線飆升，加薪升官的機會近在眼前。偏財上更是驚喜連連，投資突然有了可觀收益，又或是遇到不錯的合作上門，意外之財來得時間十分剛好。屬猴的朋友天生機靈又反應快，未來兩週將被「文昌星」與「偏財星」雙重加持，致富機會將主動靠近。而屬猴的人這段時間在職場上表現更為出色，此刻靈感如泉湧，不僅能高效率完成工作，還能提出讓人眼前一亮的創意點子，讓同事和主管都替你刮目相看。偏財方面更是讓人羨慕，有機會在路上逛街時偶然發現致富商機，又或是朋友隨口提起的新興行業，你們總能憑藉敏銳的嗅覺賺錢的苗頭。這段時間你們的人緣也會特別好，這種「貴人緣」正是財運爆發的關鍵。不過切記不要心浮氣躁、別貪心，才能將財富牢牢握在手中。屬牛的人個性向來腳踏實地，這份認真踏實個性要在接下來兩週迎來曙光，將迎來「金匱」吉星入駐、累積財富，能讓你們的付出得到確切的回報，財富成長的過程又猛又強。正財方面，屬牛的朋友在職場上將迎來滿滿收獲，負責的工作會順利收尾，且成果遠超過預期，還能得到主管的大力讚賞，薪資待遇也將迎來可觀地提升。偏財方面，這段時間的穩健投資眼光會得到驗證，先前佈局的長期理財，也會看到明顯收益。屬雞的人天生精明幹練，從3月25日開始，未來兩週將迎來「偏財星」與「天財星」雙星閃耀，這財運就像洪水擋都擋不住，正財、偏財雙收。屬雞的朋友在職場上將迎來高光，過去累積的人脈和經驗會成為最大助力，不僅能輕鬆應對各種工作難題，還能憑藉出色的能力拿下重要的企劃，薪資待遇水漲船高，升官之路一片順利。至於偏財方面，有機會買彩券中了一筆獎金，又或是閒置已久的物品突然賣出好價錢，甚至可能是之前幫過一些小忙，對方以豐厚的回報來感謝。這些意外之財看似偶然，卻是是你們平日累積的福報，但提醒面對偏財的驚喜，保持一顆平常心，別因為一時的收穫而打亂節奏。