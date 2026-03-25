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▲林采緹（左）狠斷胡睿兒（右圖右），成為單親媽媽。（圖／林采緹臉書）

▲連靜雯遭假男友詐騙事件讓她一度痛苦不已。（圖／連靜雯joanne lien臉書）

▲黃子佼（右）犯罪風波牽連到孟耿如（左），兩人去年才正式離婚。（圖／孟耿如臉書）

▲即便NONO（右）被控性侵，朱海君（左）至今也未與他離婚。（圖／朱海君臉書）

近日蕭淑慎老公梁軒安因性侵案遭判刑4年10個月一事引發大眾討論，其實演藝圈出現過許多女星愛上渣男的案例，例如「蛇姬」林采緹的前夫胡睿兒，在她懷孕期間，背著她到夜店撿屍陌生女子；8點檔女星連靜雯則是被完全沒見過面的「虛擬男友」詐騙數百萬。至於孟耿如的老公黃子佼，和朱海君的老公NONO也同樣是性犯罪者，遭到起訴。林采緹2018年5月宣布懷孕並與胡睿兒登記結婚，結果在她臨盆前夕，胡睿兒爆出夜店撿屍的性醜聞，因此遭到檢方起訴。此事對林采緹而言打擊極大，兩人最終在2020年3月正式簽字離婚，胡睿兒也在同年7月入獄服刑，並於2022年假釋出獄，兩人目前僅作為孩子父母，必要時才有聯繫。林采緹斷開渣男後選擇重新擁抱生活，目前與小2歲的男友、海南雞飯老闆晨泓軍已穩定交往超過3年。8點檔女神連靜雯也碰過「渣男」，但她狀況比較特別，其實是落入詐騙集團圈套。連靜雯被一名自稱Bruce的幽靈男友在2021年至2022年間以投資為由，分5次轉帳誆騙418萬。等到她大夢初醒後為時已晚，錢已經被洗到海外，即便詐團首腦被逮，資金還是討不回來。事件曝光後，連靜雯一度崩潰坦言「真的很痛」，甚至對結婚產生恐懼。她目前轉向專注經營副業，賣乾拌麵、做直銷，努力賺錢彌補缺口。孟耿如2020年嫁給主持界一哥黃子佼，怎料生下小孩後，黃子佼在2023年捲入#MeToo風波，更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，並持有大量未成年非法性影像，因此遭到起訴。黃子佼一審被判8個月，二審改判1年6個月，高檢署目前持續提出上訴，最新判決結果尚未出爐。此事連帶衝擊了孟耿如的演藝事業，讓她也遭到抵制，兩人直到去年5月也就是案件曝光的2年後，才正式離婚。金曲台語歌后朱海君同樣也是愛上渣男的受害者，她與NONO（陳宣裕）在2013年結婚，2023年NONO被控性侵後，朱海君一度也跟著神隱，只剩零星商演工作，直到今年初才在中視節目《綜藝一級棒》復出。但她始終沒提與NONO的關係，目前似乎尚未離婚，因此朱海君至今依舊承受極大的輿論壓力。而NONO的性侵案一審被判刑2年6個月，二審結果將在今年4月23日宣判。