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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），於今（25）日對陣天使隊的熱身賽中，不僅投出4局11次三振的誇張數據，其中一顆橫掃球（Sweeper）的軌跡更讓美國棒球專家目瞪口呆。知名棒球分析家、有「投手忍者（Pitching Ninja）」之稱的弗里曼（Rob Friedman）在社群媒體上直言：「大谷翔平根本不是人類！」在今日的比賽中，大谷翔平的狀態達到巔峰。特別是在第4局面對強打索萊爾（Jorge Soler）時，大谷投出了一顆位移幅度驚人的橫掃球。弗里曼將這球的影片上傳至X（原Twitter），並指出這顆球在進入外角邊界時，軌跡劇烈變動，甚至讓人產生「球在空中一瞬間停止」後再橫向噴出的錯覺。弗里曼在貼文中難掩激動地寫道：「大谷翔平單局3次三振」、「4局合計11次三振」、「這根本不是人類的表現（Not Human）」。這段影片迅速在社群媒體引發瘋傳，網友紛紛評論這球具備「異次元」的視覺效果。大谷今日最快球速來到98.5英里（約158.5公里），搭配其招牌的橫掃球與落差極大的曲球，徹底玩弄了天使隊打者。從第2局到第4局，大谷甚至連續抓下9個出局數全數都是三振。即便是在世界棒球經典賽（WBC）高強度的賽事結束後，大谷回到道奇春訓基地的調整速度依然令人驚嘆。美國媒體與社群網路上充滿了「大谷已準備就緒（Ohtani is Ready）」與「異次元二刀流」等讚美之詞。今日的奪三振秀（Strikeout Show）是大谷在本季正式開幕前的最後一次實戰投球測試。大谷展現出的控球穩定度與變化球位移，已讓美國記者們原本對他WBC後調整的憂慮一掃而空。《The Athletic》記者凱蒂胡（Katie Woo）評論道：「關於WBC後調整的懸念已經徹底消失了。」大谷翔平將於明日起的例行賽開幕戰先以打者身分亮相，並計畫於3月31日（台灣時間4月1日）正式開啟本季的投手大門。今日這顆讓專家懷疑雙眼的「魔球」，無疑為新賽季投下了一枚震撼彈。