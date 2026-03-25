中國國台辦發言人朱鳳蓮，今（25日）上午舉行例行記者會，針對近期兩岸議題回答傳媒提問，回應基礎建設相關問題時，朱鳳蓮聲稱，和平統一將是台灣基礎建設、新基礎設施「煥然一新」的起點。
根據《澎湃新聞》報導，朱鳳蓮表示，「十五五」時期，中國將加速建構現代化基礎設施體系，為強國建設、民族復興偉業提供堅強支撐，與基礎設施直接相關的有23項工程，不僅將進一步提升交通、水利、能源等基礎建設，還將加強重大科技基礎設施、資訊通訊網路、算力網路等新型基礎建設。
朱鳳蓮提到，和平統一後，中國強大的基礎設施建設能力，將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，屆時台灣的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施，都將得到重建和升級，台胞的生活必將因此獲得更多便利。比如，中國可以幫忙迅速建成環島高鐵，建造更多連接本台島東西部的高速公路。
此外，朱鳳蓮還說，兩岸基礎設施聯通將「逐步變為現實」，像是研究多年的海峽快速通道可開始建設，讓「天塹變通途」，台灣民眾將可以從台灣本島出發、沿京台高速公路「自駕」到北京來遊玩。
朱鳳蓮強調，和平統一將是台灣基礎建設、新基礎設施煥然一新的起點，希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣，追求兩岸和平統一，讓自己工作、生活的家園變得更暢通、更便捷、更美好。
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朱鳳蓮提到，和平統一後，中國強大的基礎設施建設能力，將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，屆時台灣的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施，都將得到重建和升級，台胞的生活必將因此獲得更多便利。比如，中國可以幫忙迅速建成環島高鐵，建造更多連接本台島東西部的高速公路。
此外，朱鳳蓮還說，兩岸基礎設施聯通將「逐步變為現實」，像是研究多年的海峽快速通道可開始建設，讓「天塹變通途」，台灣民眾將可以從台灣本島出發、沿京台高速公路「自駕」到北京來遊玩。
朱鳳蓮強調，和平統一將是台灣基礎建設、新基礎設施煥然一新的起點，希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣，追求兩岸和平統一，讓自己工作、生活的家園變得更暢通、更便捷、更美好。