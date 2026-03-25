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克里夫蘭騎士隊今（25）日在主場迎戰背靠背出賽的奧蘭多魔術隊。在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）狂砍42分的帶領下，搭配哈登（James Harden）全能的火力支援，騎士隊最終以136：131力克魔術，喜迎4連勝，同時也送給魔術隊近期的一波6連敗。本場比賽雙方互有往來，米契爾在第三節徹底接管比賽，單節7投6中瘋狂進帳16分，帶領騎士帶著8分領先進入末節。儘管魔術隊在比賽末段展現韌性，一度將比分追至僅剩3分差距，但米契爾在關鍵時刻挺身而出，禁區拋射命中穩定軍心，隨後更靠著穩健的罰球徹底粉碎對手反撲希望。米契爾全場繳出42分的震撼表現，是騎士隊能在此次拉鋸戰中突圍的最大功臣。除了他之外，騎士隊另一名核心哈登也展現老練身手，上半場結束前投進高難度的壓哨「4分打」外線，幫助球隊完成逆轉。哈登全場貢獻26分、7助攻。此外，騎士隊前場主力莫布里（Evan Mobley）表現極其高效，全場8投8中，以100%的命中率攻下19分、9籃板與6助攻，完美串聯球隊內外線。梅里爾（Sam Merrill）也適時挹注5顆三分球，貢獻19分。魔術隊此役雖然缺少了小華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）等多名主力，但當家球星班凱羅（Paolo Banchero）依舊展現全明星身手，全場砍下36分、6籃板、5助攻。魔術在首節一度取得領先，但在騎士第二節單節40分的猛攻下失去主導權。騎士隊在過去4場比賽接連擊敗雄鹿、公牛、鵜鶘與魔術，近況火熱。目前騎士在雙方的賽季對戰中也取得3勝1負的領先優勢。騎士隊米契爾砍下42分最高、哈登26分7助攻、梅里爾19分、莫布里19分9籃板。魔術班凱羅斬獲36分6籃板、席爾瓦18分、凱恩17分、貝恩（Desmond Bane）17分。