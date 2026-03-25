全家本週五（27日）起連續五天有霜淇淋加6元多吃一支優惠，且接下來4月將換口味，將由「開心果霜淇淋」回歸，超香濃堅果香氣，另一口味為蘭姆葡萄霜淇淋，雙口味全新組合一定要嚐看看！
全家4月霜淇淋新口味！「開心果霜淇淋」回歸
全家4月霜淇淋口味搶先曝光了，熱銷的「開心果霜淇淋」重磅回歸，將嚴選的美國開心果研磨成果醬，濃郁堅果香氣搭配霜淇淋綿密質地，是迎接春天必吃的甜點之一。不過全家官方尚未證實新口味是否為開心果口味，實際依官方公告為準。
且4月霜淇淋口味除了開心果回歸外，還搭配「蘭姆葡萄霜淇淋」回歸，融合濃郁奶香與蘭姆酒高雅氣息，尾韻帶出葡萄果乾的成熟酸甜，入口絲滑，展現大人系冰品的魅力。
此外，全家自3月27日起至3月31日前，至門市購買霜淇淋可享有第2支6元優惠，也就是兩支霜淇淋只要55元，喜歡本月口的「伊藤園抹茶霜淇淋」可得抓緊最後時間品嚐。
美廉社沙琪瑪不用3元！茶飲只要15元
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資料來源：全家便利商店
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且4月霜淇淋口味除了開心果回歸外，還搭配「蘭姆葡萄霜淇淋」回歸，融合濃郁奶香與蘭姆酒高雅氣息，尾韻帶出葡萄果乾的成熟酸甜，入口絲滑，展現大人系冰品的魅力。
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