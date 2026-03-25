洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani），於今（25）日對陣天使隊的熱身賽中狂飆11次三振，表現相當出色。賽後，根據日本媒體《日刊體育》報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對大谷的表現給予極高評價，直言其競技狀態已完全達到開季水準，無論是身體強度、專注力還是球路執行力，都展現了世界頂尖球星的風範。
羅伯斯：他隨時可以上場
在大谷翔平完成4局又0/3局、送出11次三振的精彩登板後，羅伯斯教練在接受媒體採訪時難掩興奮地表示：「他已經準備好了，處於隨時可以上場的巔峰狀態。今天他的強度、集中力以及投球的執行力都非常出色。」
羅伯斯特別點出大谷今日的投球節奏非常理想，且展現了極高的效率，「今天他的三振非常多，節奏感很好，投球非常精準。除了最快98.5英里（約158.5公里）的直球，他的伸卡球（二縫線）與曲球也都發揮了極佳的作用。」羅伯斯認為，大谷能針對左右打者選用不同的球路進行壓制，充分顯示了他對自己多樣化進攻策略的自信。
捕手史密斯：與大谷搭配充滿樂趣
今日與大谷搭檔的捕手史密斯（Will Smith），在接球後也對大谷的狀態讚不絕口。史密斯在接受當地媒體《SportsNet LA》訪問時表示：「他的狀態看起來非常好。在場上實際接他的球就能感受到，他已經進入了極佳的節奏。」
當被記者問及與大谷翔平搭配是否感到有趣時，史密斯帶著滿足的神情回答：「喔，當然！非常有趣，特別是看著他今天不斷奪下三振，那種感覺真的太棒了。」
劍指例行賽首戰 3月31日正式先發
大谷翔平在今年熱身賽合計投了8.1局，防禦率維持在優異的3.24。這也是大谷睽違3年再次挑戰從開季起便以「完整二刀流」身分度過整個賽季。根據道奇隊的規畫，大谷翔平將在3月31日（台灣時間4月1日）主場迎戰克里夫蘭守護者隊時，迎來本賽季在投手丘上的正式首戰。
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在大谷翔平完成4局又0/3局、送出11次三振的精彩登板後，羅伯斯教練在接受媒體採訪時難掩興奮地表示：「他已經準備好了，處於隨時可以上場的巔峰狀態。今天他的強度、集中力以及投球的執行力都非常出色。」
羅伯斯特別點出大谷今日的投球節奏非常理想，且展現了極高的效率，「今天他的三振非常多，節奏感很好，投球非常精準。除了最快98.5英里（約158.5公里）的直球，他的伸卡球（二縫線）與曲球也都發揮了極佳的作用。」羅伯斯認為，大谷能針對左右打者選用不同的球路進行壓制，充分顯示了他對自己多樣化進攻策略的自信。
捕手史密斯：與大谷搭配充滿樂趣
今日與大谷搭檔的捕手史密斯（Will Smith），在接球後也對大谷的狀態讚不絕口。史密斯在接受當地媒體《SportsNet LA》訪問時表示：「他的狀態看起來非常好。在場上實際接他的球就能感受到，他已經進入了極佳的節奏。」
當被記者問及與大谷翔平搭配是否感到有趣時，史密斯帶著滿足的神情回答：「喔，當然！非常有趣，特別是看著他今天不斷奪下三振，那種感覺真的太棒了。」
劍指例行賽首戰 3月31日正式先發
大谷翔平在今年熱身賽合計投了8.1局，防禦率維持在優異的3.24。這也是大谷睽違3年再次挑戰從開季起便以「完整二刀流」身分度過整個賽季。根據道奇隊的規畫，大谷翔平將在3月31日（台灣時間4月1日）主場迎戰克里夫蘭守護者隊時，迎來本賽季在投手丘上的正式首戰。