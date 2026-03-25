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▲魏斯2023年歷經3A、獨立聯盟後，於8月來到中職加入富邦悍將，中文譯名瑞恩，如今還成為鄧愷威進入太空人開季26人名單的競爭對手。（圖／中職提供）

現年27歲的旅美好手鄧愷威，休賽季轉戰休士頓太空人，靠著春訓6場出賽、合計10.2局繳出防禦率2.53穩定成績，有望以長中繼角色擠進大聯盟開季名單。太空人昨日已宣布，規劃放進多位能投長局數的投手加入，以減輕先發輪值負擔，鄧愷威、布魯伯（AJ Blubaugh）與魏斯（Ryan Weiss）3位投手至少會攜帶2人迎接開季，而鄧愷威主要競爭對手魏斯，正是2023年曾短暫加盟中職富邦悍將的洋投瑞恩。鄧愷威去年球季結束後，被舊金山巨人交易到太空人，轉戰美聯賽場，婉拒中華隊邀約後提早返美投入大聯盟春訓，春訓累積6場出賽、合計投10.2局僅被打出3支安打、包含2支全壘打，總共失掉3分，另添7次三振、7次保送（1次觸身球），帳面防禦率2.53，但因保送過多，進階數據FIP（投手獨立防禦率）超過6。太空人日前已經規畫出開季5人先發輪值，總教練艾斯帕達（Joe Espada）強調，為備戰漫長球季，得減輕先發輪值與後援牛棚戰力的工作量，預計會攜帶更多中間銜接的長中繼人選，「這些投手可能會投1局或跨局數的1.1局就退場，就像春訓期間那樣去使用，球季開打後，也會用這種方式。」太空人官網指出，仍處在40人名單內的鄧愷威、布魯伯與魏斯都是潛在人選，至少會有2人進入大聯盟開季26人名單中。魏斯2023年歷經3A、獨立聯盟後，於8月來到中職加入富邦悍將，中文譯名瑞恩。他總計5場先發吃下31局，有25三振、11次四壞保送，整體防禦率2.90。近2年魏斯都效力於韓職，去年底與太空人簽下1年260萬美元（約合新台幣8167萬元）合約。