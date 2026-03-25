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經濟部及台電今（25）日報告核二、核三廠重啟報告，台電董事長曾文生說，台電自主安全檢查報告預計18個月到2年之間完成，後續則是等到核安會審查時間決定。民進黨立委鍾佳濱提到，核電廠就像是二行程機車，即便買了電動車，緊急需要還是可以拿出來騎，希望經濟部考慮要作為基載電力還是備援電力。龔明鑫報告時說，立法院在2025年通過《核子反應器設施管制法》修法，若核能廠要重啟必須滿足核安會依法訂定的安全審查程序辦法，以及台電公司依照這個辦法來執行自主的安全檢查。而經濟部去年已經核定台電評估報告，台電預計月底會提出再運轉計畫到核安會去審查，期間台電公司也與西屋公司（Westinghouse）簽約，針對核三廠進行自主檢查；核二廠的執行現況，因為要等到乾式貯存設施完工，並且將反應爐裡面用過的燃料棒移出來，才可以進行反應爐裡面關鍵的安全檢查。針對核電廠多久才可能完成重啟，曾文生說，台電的自主安全檢查報告，我們在準備這個報告的時間，我們一直都是估計在18個月到2年之間，後續則是等到核安會審查時間決定。鍾佳濱質詢舉例，二行程機車跟電動機車，現在大家都會選擇電動機車，但是放在倉庫的二行程機車，如果有緊急需要還是可拿出來騎，這就跟核電重啟是作為基載電力還是備援電力一樣，認為兩者必須要分開來思考；強調台灣面臨AI電力需求，單單依賴核電重啟並不夠，必須要納入地熱作為基載。龔明鑫回應，現在還在自主安全檢查，也必須經過核安會來審查，才能決定核電廠可以運轉多久。