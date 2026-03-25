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在今（24）日（台灣時間25日）於道奇球場舉行的熱身賽中，最令全球球迷期待的畫面，莫過於大谷翔平（Shohei Ohtani）與昔日天使隊戰友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的正面對決。大谷今日以先發投手身分登場，與楚奧特隔著投打間18.44公尺的距離，展開了一場充滿戰友情誼卻又不失競技強度的頂尖對決。兩人的互動也是外界關注焦點，大谷在投手丘上先露出笑容致意，隨後切換成「戰鬥模式」，這種認真、卻又不失尊重的交手，相當動人。MLB官方X（原Twitter）特別剪輯了兩人對峙的影片，標題寫著：「當大谷翔平在打席迎接楚奧特時，這場交流說明了一切。」影片中捕捉到楚奧特走上打擊區時，大谷先是露出了溫暖的微笑，但在跨上投手板的瞬間，眼神立即切換為銳利的「戰鬥模式」。這種從好友敘舊轉化為職業對決的切換，讓大谷全場兩度三振掉這位前隊友。官方配文感嘆：「眼神從微笑變成了嚴肅的面孔。」這場對決勾起了無數球迷對2023年世界棒球經典賽（WBC）決賽最後一個出局數的回憶。社群媒體上湧現大量留言，球迷紛紛激動表示：「這兩個人要是還在同隊該有多好」、「從笑容切換到開關開啟的瞬間，這就是大谷」、「這就是棒球少年之間的最高對決」、「楚奧特與大谷的羈絆，根本不需要言語」。更有粉絲感嘆：「WBC那道光輝至今仍在我腦海中閃爍。」大谷翔平今日繳出4局又0/3局、狂飆11次三振的宰制級表現，而楚奧特即便遭到三振，兩人在場上的互動仍展現了深厚的友誼。這對曾經並肩作戰多年的「Troutani」戰友，如今雖穿上不同球衣，但在場上互相尊重的精神，已成為本賽季最溫馨的序幕。道奇隊的例行賽開幕戰將於當地時間26日（台灣時間27日上午9:30）於主場對陣響尾蛇隊，預計由另一名日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擔任先發。